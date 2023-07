 Weltraumteleskop: Euclid fahndet nach Dunkler Materie und Energie

Das Weltraumteleskops Euclid ist am Samstag gestartet – und bald soll es umfangreiche Beobachtungsdaten liefern. Forscher hoffen, dass sie das Ende vieler Theorien bedeuten.

Berlin, Cape Canaveral Ein Blick in den ungetrübten Nachthimmel, erst recht mit einem Fernglas oder Teleskop, offenbart es: So viele Sterne und Galaxien! Aber es sind viel zu wenig, würden Kosmologen entgegnen. Wenn sie berechnen, wie sich das Universum entwickelt, und alle sichtbare Materie in ihre Formeln einsetzen, geht es partout nicht auf. Das Universum, wie wir es heute sehen, ließe sich damit nicht erklären.

Die Rechnung geht erst auf, wenn sie weitaus größere Mengen an unsichtbaren Zutaten hinzufügen: Dunkle Materie und Dunkle Energie. Es sind willkürliche Namen, denn worum es sich genau handelt, wissen die Forscher nicht.

Das Weltraumteleskop Euclid soll zumindest ein bisschen bei der Aufklärung helfen. Am Samstag um 11:11 Uhr Ortszeit startete es an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX in den blauen Himmel über Florida. Planmäßig erfolgte die Trennung der ersten Raketenstufe, die anschließend zur Erde zurückkehrte und für den nächsten Flug aufgearbeitet wird.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen