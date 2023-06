Weltraumtourismus Virgin Galactic schickt erstmals zahlende Kunden ins Weltall

Mit dem Flug am Donnerstag will Raumfahrt-Unternehmer Richard Branson ein lukratives Geschäft starten. Der Zeitpunkt sorgt jedoch für Kritik.

Ab August soll das Raumfahrzeug von Virgin Galactic monatlich starten. (Foto: Virgin Galactic) „VSS Unity“ auf dem Weg ins All

Düsseldorf Am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit soll es so weit sein: Der erste kommerzielle Flug von Virgin Galactic startet von einem Flughafen im US-Bundesstaat New Mexico. Für das 2004 gegründete Unternehmen von Milliardär Richard Branson ist es der wohl wichtigste Flug der Firmengeschichte. Nach zahlreichen Testflügen befördert das Raumfahrzeug „VSS Unity“ erstmals zahlende Kunden in den Weltraum.

Drei Mitglieder der italienischen Luftwaffe und des nationalen Forschungsrats von Italien wollen mehrere Minuten in der Schwerelosigkeit nutzen, um eine Reihe von wissenschaftlichen Experimenten durchzuführen. Michael Colglazier, Chef von Virgin Galactic, spricht von einer „neue Ära von wiederholbarem und verlässlichem Zugang zum Weltraum“.