 Yellow SiC: Wie die Solarzellen zur Wasserstoff-Fabrik fürs Dach werden

Direkt in Solarzellen will die Berliner Firma bald bei Verbrauchern grünen Wasserstoff erzeugen. Schlüssel dazu ist eine spezielle Variante des innovativen Materials Siliziumkarbid.

Das Start-up um die Gründer Siegmund Greulich-Weber (links) und Christopher Höfener (2.v.l.) will Wasserstofffabriken auf Dächern errichten. Yellow SiC

München Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft – wenn er denn klimaneutral hergestellt wird. Fachleute sprechen vom grünen Wasserstoff, im Gegensatz etwa zu grauem Wasserstoff, der mithilfe von Erdgas oder Kohle produziert wird. Das Berliner Start-up Yellow SiC will künftig umweltfreundliche Wasserstofffabriken auf Dächern bauen. Mithilfe des Sonnenlichts soll der Energieträger direkt beim Verbraucher erzeugt werden.

Warum ist das wichtig?

Grüner Wasserstoff wird aktuell dort produziert, wo Ökostrom in größeren Mengen erzeugt wird. Dabei wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird dann in das Gasnetz eingespeist oder unmittelbar vor Ort genutzt. Yellow SiC will den Wasserstoff nun und ohne den Umweg der Elektrolyse in Solarzellen produzieren. Das soll eine effizientere, dezentrale Energieversorgung ermöglichen.

Wie funktionieren die Solarzellen von Yellow SiC?