 Apple: Software-Update soll Strahlungswerte von iPhone 12 drücken

Frankreich hat diese Woche den Verkauf des iPhone 12 untersagt. Grund seien erhöhte Strahlungswerte. Nun will Apple dieses Problem mit einer neuen Software zu beheben.

(Foto: Reuters) iPhone 12

Paris Mit einer nachgebesserten Software will Apple den drohenden Rückruf für das iPhone 12 in Frankreich abwenden. Mit dem Update sollten die von französischen Behörden gemessenen überhöhten Werte elektromagnetischer Strahlen unter die Grenzwerte gedrückt werden, teilte der US-Konzern am Freitag mit. „Wir freuen uns darauf, dass das iPhone 12 weiterhin in Frankreich erhältlich sein wird.“

Die französische Strahlenaufsicht ANFR hatte bei Tests des iPhone 12 bei einem bestimmten Anwendungsszenario, das allerdings nicht Teil der europäischen Prüfnorm ist, überhöhte Werte gemessen. Sie ordnete daher einen Verkaufsstopp für das bereits 2020 vorgestellte Mobiltelefon von Apple an. „Die Grenzwert-Überschreitung hängt mit einem spezifischen Testprotokoll zusammen, das von den französischen Regulierungsbehörden verwendet wird, und ist kein Sicherheitsrisiko“, betonte Apple.

Die französischen Behörden begrüßten das Update und kündigten an, dieses so schnell wie möglich zu testen. Ähnlich äußerten sich belgische Stellen. Diese hatten nach Veröffentlichung der ANFR-Erkenntnisse eigene Untersuchungen zu möglichen Gesundheitsschäden für Smartphone-Nutzer angekündigt. Die ANFR prüfte den Angaben zufolge die sogenannte Spezifische Absorptionsrate (SAR). Sie gibt an, wie stark elektromagnetische Strahlung von einem Material aufgenommen und dadurch erwärmt wird. Medizinischen Studien zufolge kann eine zu hohe SAR von Mobiltelefonen bestimmte Arten von Krebs begünstigen.