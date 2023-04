Heizungs-App-Anbieter Tado sichert sich weiteres frisches Kapital

In der Energiekrise boomt das Geschäft mit intelligenter Raumklima-Steuerung. Nun soll das Wachstum weiter beschleunigt werden.

Die intelligente Steuerung der Heizung soll die Kosten im Schnitt um 22 Prozent senken. (Foto: Tado) Heizungs-App von Tado

München Der Heizungs-App-Spezialist Tado hat weiteres frisches Kapital erhalten und will das Wachstum beschleunigen. Es sei der richtige Zeitpunkt, die „Energiemanagement-Angebote in den Massenmarkt zu bringen, um die Energiekosten und CO2-Emissionen der Haushalte in ganz Europa zu senken“, sagt Gründer Christian Deilmann.

Tado hatte sich im Januar bereits 43 Millionen Euro frisches Kapital gesichert. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde vom schwedischen Nachhaltigkeitsfonds Trill Impact, mit dabei waren auch Kiko Ventures aus London, Swisscanto und Bayern Kapital – die Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats.

Dabei wurde das Energie-Start-up laut Branchenkreisen mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag bewertet. Nun wurde die Runde nachträglich um zwölf Millionen Euro aufgestockt. Geldgeber ist der US-Investor S2G Ventures.

Die App soll die Heizkosten im Schnitt um 22 Prozent senken