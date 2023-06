iPhone-Konzern Mischung aus AR und VR: Apple stellt Datenbrille Pro Vision vor

Mit der erwarteten „Vision Pro“ will der iPhone-Konzern auf Meta und Google aufholen. Inhalte von Mac und iOS werden über die Brille in die reale Welt gebracht

Apple-CEO Tim Cook stellt die Vision Pro vor. Digitale Taucherbrille

Cupertino Apple wagt mit seiner ersten Computer-Brille den Eintritt in eine neue Produktkategorie mit ungewissen Erfolgsaussichten. Der iPhone-Konzern stellte am Montag auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2023 das Gerät mit dem Namen Vision Pro vor, das äußerlich an eine Hightech-Skibrille erinnert.

Das Headset kann auf seinen Displays digitale Objekte in die reale Umgebung einblenden. Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts ist ein Display auf der Frontseite, auf dem die Augen der Nutzer zu sehen sind, wenn andere Menschen daneben sind. Gesteuert wird per Stimme und Handbewegungen.

Technisch ist diese Form der Immersion eine Mischung aus Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Das Display kann je nach Bedarf die Umgebung ein- und ausblenden. Apple betonte, dass der Augenkontakt bei Nutzung der Brille gewährleistet werden kann – als wesentlicher Teil sozialer Interaktion. Aber auch ein komplettes Abtauchen ist möglich, wobei die Brille genau das nach außen signalisiert. Näher sich jemand, blendet sie auf. Es ist der erste Eintritt von Apple in eine neue Produktkategorie nach der Vorstellung einer Computer-Uhr 2014. Apple sieht eine Einsatzmöglichkeit für die Vision Pro im Beruf, weil man sich viele große virtuelle Displays ins Blickfeld einblenden kann. Eine andere Anwendung soll Unterhaltung mit Videos im großen Format auch unterwegs sein. Apple-CEO Tim Cook konnte einen prominenten Verbündeten präsentieren: Disney-CEO Bob Iger erklärte, dass sein Streaming-Dienst Disney+ Inhalte für die Vision Pro liefert. Als Beispiele zeigte er etwa Spiele der Football-Liga NFL, bei denen Statistiken als „Second Screen“ direkt neben dem Spielgeschehen erscheinen. Auch eine offenbar interaktive Variante der Marvel-Animationsserie „What if..?“ war zu sehen. Bei Apples erster Brille wird die Umgebung von Kameras auf dem Gehäuse eingefangen und auf Displays vor den Augen wiedergegeben. Nach diesem Prinzip geht auch die Konkurrenz vor. Apple steigt in den Markt ausgerechnet in einem Moment ein, in dem ein kurzlebiger Hype rund um das Geschäft mit virtuellen Welten und Objekten merklich abgeflaut ist. Vor allem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg setzt auf eine Zukunft, in der sich große Teile des Lebens in einer digitalen Welt - dem „Metaverse“ - abspielen. Um das zu unterstreichen, benannte er den Facebook-Konzern in Meta um. Doch trotz Milliarden-Investitionen blieben VR-Brillen und virtuelle Welten bisher ein Nischengeschäft - das Meta Milliardenverluste einbringt. Mehr: Das ist über die neue Apple-Brille schon bekannt.