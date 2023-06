 WWDC: Die wichtigsten Ankündigungen von Apple

Cupertino Rund eine Dekade nach der Vorstellung von smarten Uhren führt Apple eine neue Produktkategorie ein: Datenbrillen. „Das ist ein historischer Moment“, sagte Konzernchef Tim Cook am Montag in der Konzernzentrale im kalifornischen Cupertino. Unter dem Namen Apple Vision Pro stellten Cook und sein Team eine Datenbrille Vision Pro vor, die wie eine futuristische Skibrille aussieht.

Das Gerät soll vollkommen über Augen, Stimme und Handgesten gesteuert werden. „Das ist das leistungsstärkste Konsumentenprodukt der Welt“, sagte Apple-Manager Mike Rockwell. 5000 Patente habe Apple für das Gerät angemeldet.

Die Finanzmärkte hatten die erwartete Ankündigung schon vorweggenommen. Der Kurs der Apple-Aktie erreichte am frühen Montagabend deutscher Zeit ein Rekordhoch von 184,80 Dollar. Der Börsenwert des iPhone-Konzerns nähert sich damit der Grenze von drei Billionen Dollar – wertvoller war bisher kein Unternehmen. Nach der Präsentation notierte die Aktie zum Börsenschluss allerdings 0,75 Prozent im Minus.

Das Headset kann auf seinen Displays digitale Objekte in die reale Umgebung einblenden. Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts ist ein Display auf der Frontseite, auf dem die Augen der Nutzer zu sehen sind, wenn andere Menschen in der Nähe sind.

Apple Vision Pro: Erstes neues Gerät seit der Apple Watch

Es ist der erste Eintritt von Apple in eine neue Produktkategorie nach der Vorstellung einer Computeruhr im Jahr 2014. Apple sieht eine Einsatzmöglichkeit für die Vision Pro im Beruf, weil sich viele große virtuelle Displays ins Blickfeld einblenden lassen. Eine andere Anwendung soll Unterhaltung mit Videos im großen Format auch unterwegs sein. Alle Inhalte sollen nahtlos über Apples Cloud-Service von verschiedenen Geräten abrufbar sein.

Vorsprung in der Entwicklung von Datenbrillen hat vor allem der Konkurrent Meta. Die Facebook-Mutter setzt auf einen Boom der digitalen Umgebung („Metaverse“) und stellte unlängst ein Update ihrer Virtual-Reality-Brille Rift vor. Der Google-Konzern wiederum arbeitet an einer AR-Brille, die digitale Hinweise in das Umgebungsgeschehen einbettet.

Apple betonte, Nutzer nicht dauerhaft in eine immersive, virtuelle Welt ziehen zu wollen. So soll soziale Interaktion gewährleistet bleiben – wo gewünscht. Augenkontakt bei Annäherung

Apple betonte mehrfach die Flexibilität der Brille, mit der Nutzer auch komplett aus der realen Welt ausbrechen können – vor allem zur Unterhaltung und Entspannung. Disney-CEO Bob Iger kündigte im Rahmen der Veranstaltung an, sein Unternehmen werde Filme und andere Unterhaltungsformate für das Gerät anpassen. Als Beispiele zeigte er etwa Spiele der Football-Liga NFL, bei denen Statistiken als „Second Screen“ direkt neben dem Spielgeschehen erscheinen.

Auch eine offenbar interaktive Variante der Marvel-Animationsserie „What if...?“ war zu sehen. Zudem nutzt Apple die Konferenz für zahlreiche weitere Ankündigungen neuer und überarbeiteter Geräte.

Mac Studio & Mac Pro mit Apple-Chip: Neue Apple-Computer und Prozessoren

So schmeißt Apple etwa Intel als Prozessorlieferanten aus seinen neuesten Geräten heraus. Die leistungsstärksten Computer des Konzerns, Mac Studio und Mac Pro, werden überarbeitet. Sie werden mit einer verbesserten Generation der von Apple selbst entwickelten Prozessoren M2 Ultra ausgestattet.

Diese sollen eine um bis zu 20 Prozent verbesserte Leistung als die Vorgänger M1 Ultra liefern. „Der neue Mac Studio und der neue Mac Pro mit Apple-Chip sind die leistungsstärksten Macs, die wir je entwickelt haben“, sagte der Apple-Manager John Ternus.

„Vision Pro” – Apple steigt in Datenbrillen-Geschäft ein

Die Profi-Computer haben aber einen hohen Preis. Mac Studio ist in Deutschland ab rund 2400 Euro erhältlich. Wer einen Mac Pro mit einem sogenannten Rack-Gehäuse haben will, muss für das Server-Einschubsystem mindestens rund 9000 Euro zahlen.

Apple hatte zuerst angefangen, Prozessoren für seine iPhones selbst zu entwickeln. Diese waren zwar stromsparend, konnten bei der Leistungsfähigkeit aber nicht mit Intel oder anderen Chipherstellern mithalten.

Das hat sich mittlerweile geändert. In Vergleichstests konnten die Apple-Chips in den vergangenen Jahren mehrmals Rivalen abhängen. Analyst Ben Wood von CCS Insights sagte: „Apples vertikal integrierter Ansatz bei Halbleitern, Software und Hardware verschafft dem Unternehmen weiterhin einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten.“ Intel könne nicht mithalten.

Apple hat darüber hinaus für Smartphones, Tablets und Mac-Computer des Konzerns neue Betriebssysteme angekündigt. iPhones sowie iPads erhalten mit iOS 17 und der für Tablets optimierten Variante iPadOS 17 ein Update.

Unter anderem wird das Teilen von Kontaktdaten zwischen iPhones erleichtert. Nachrichten auf dem Anrufbeantworter werden iPhones künftig in Echtzeit transkribieren. Kontakte erhalten ein Posterbild, das beim Anruf auch bei Gesprächspartnern angezeigt wird. Der Modus Standby verwandelt iPhones in ein dauerhaftes Display, das etwa beim Laden die Uhrzeit oder das Wetter anzeigen kann. Das iPad erhält erstmals auch die Gesundheits-App Health sowie weitere Anzeigemöglichkeiten für den Sperrbildschirm.

Das Computerbetriebssystem macOS Sonoma weitet derweil die Privatsphäre-Einstellungen aus. Künftig sollen sich Passwörter einfacher zwischen mehreren Personen teilen lassen, und der Browser Safari soll Nutzer beim Surfen im Internet besser vor Spionage schützen.

Alle Betriebssysteme erhalten eine um Künstliche Intelligenz (KI) aufgewertete Rechtschreibkorrektur, die Fehler besser erkennen und Vorschläge zum Vervollständigen von Sätzen machen soll.

Erstpublikation: 05.06.2023, 20:50 Uhr (zuletzt aktualisiert: 06.06.2023, 00:57 Uhr).