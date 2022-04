San Francisco Der Verwaltungsrat von Twitter hat bei einer Sondersitzung am Freitag Verteidigungsmaßnahmen gegen einen Kauf der Firma beschlossen. Die neuen Regeln seien einstimmig beschlossen worden, teilte das Unternehmen mit.

Der Verwaltungsrat hat eine sogenannte „Poison Pill“ verabschiedet. Das ist eine Maßnahme, die Firmen üblicherweise ergreifen könne, um eine feindliche Übernahme abzuwehren.

Die Giftpille greift, wenn eine Person oder Gruppe ohne Zustimmung des Vorstands mindestens 15 Prozent der ausstehenden Twitter-Stammaktien erwirbt. Dann haben die anderen Aktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Aktien mit einem Abschlag erwerben. Das würde eine Übernahme erschweren. Die Regel soll für ein Jahr gelten.

Am Vortag hatte Elon Musk bekannt gegeben, 100 Prozent der Aktien von Twitter für rund 43 Milliarden Dollar kaufen zu wollen und anschließend die Firma von der Börse zu nehmen. Musk kaufte sich in den vergangenen Wochen bereits eine Beteiligung von 9,2 Prozent zusammen. Die Anleger an der Börse glauben nicht, dass Musk ans Ziel kommt: Im New Yorker Handel sank der Kurs der Aktie zur Tagesmitte um rund 1,7 Prozent an die Marke von 45 Dollar. Die Giftpille bedeutet jedoch keine finale Absage des Übernahmeangebotes durch den Verwaltungsrat.

Das Gremium behielt sich explizit vor, einem Verkauf der Firma weiterhin zuzustimmen, „wenn der Vorstand der Meinung ist, dass dies im besten Interesse von Twitter und seinen Aktionären liegt“, hieß es in der Twitter-Mitteilung.

Der in San Francisco lebende Gründer Mostafa Akbari-Hochberg sagte, Musk habe mit 54,2 Dollar je Aktie zu wenig Geld geboten. „Das Angebot ist zehn Dollar je Aktie zu niedrig angesetzt“, sagte der CEO von Holobuilder. „ Akbari-Hochberg.

Auf einer Konferenz hatte Musk am Donnerstag gesagt, er sei sich nicht sicher, ob er „tatsächlich in der Lage sein wird, es zu erwerben“. Er fügte hinzu, dass es seine Absicht sei, „so viele Anteilseigner zu behalten, wie es das Gesetz zulässt“, anstatt selbst alleiniger Eigentümer des Unternehmens zu bleiben.

„Wenn das Geschäft nicht zustande kommt, da ich weder Vertrauen in das Management habe noch glaube, dass ich den notwendigen Wandel auf dem öffentlichen Markt vorantreiben kann, müsste ich meine Position als Aktionär überdenken“, sagte Musk.

