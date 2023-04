Intel führte über Jahre die globale Chipindustrie an. Der Erfolg des Unternehmens ließ das Silicon Valley entstehen. Nun droht der Kollaps. Wie es soweit kommen konnte.

Der Chiphersteller verzeichnet einen Milliardenverlust. (Foto: dpa) Intel

San Francisco Der US-amerikanische Chipkonzern Intel hat den größten Quartalsverlust in der Geschichte des Unternehmens verzeichnet. In den ersten drei Monaten diesen Jahres machte das Unternehmen ein Minus von 2,8 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum brach der Umsatz um 36 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar ein.

CEO Pat Gelsinker versuchte sich in Schadenbegrenzung. Unter seiner Führung würden die Ausgaben im Unternehmen stark reduziert, versprach er. „Wir sind auf dem besten Weg zu unserem Ziel, die Kosten bis 2023 um drei Milliarden Dollar zu senken und ab 2025 jährliche Einsparungen in Höhe von acht bis zehn Milliarden Dollar zu erzielen“, sagte er.

