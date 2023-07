Activision Blizzard Microsoft erreicht Etappensieg in Gerichtsstreit um 69-Milliarden-Dollar-Übernahme

Die US-Wettbewerbsaufsicht FTC wollte den Zukauf per einstweiliger Verfügung stoppen. Damit ist sie gescheitert – Microsoft kann nun die Übernahme zunächst vollziehen.

Der 69 Milliarden Dollar schwere Deal hat eine wichtige Hürde genommen. (Foto: AP) Activision-Spiel „Call od Duty“, Microsoft

San Francisco Microsoft ist mit seiner Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard einen Schritt vorangekommen. Richterin Jacqueline Scott Corley in San Francisco wies am Dienstag den Antrag der US-Regierung ab, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren.

Die Richterin stellte klar, dass ihre Entscheidung kein finales „Okay“ für die Übernahme insgesamt darstellt. „Die Zuständigkeit des Gerichts in diesem Fall ist eng begrenzt“, so Corley. Allerdings warf sie der Wettbewerbsbehörde FTC vor, in ihrem Antrag nicht ausreichend argumentiert zu haben, warum die Fusion den Wettbewerb einschränken würde (Urteil als PDF-Dokument).

Die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme wäre eine der größten Fusionen im Gaming-Markt. Microsoft ist in dem Geschäft unter anderem mit seiner Spielekonsole Xbox aktiv. Activision Blizzard steht hinter beliebten Spielen wie „Call of Duty“, „Overwatch“ und „Candy Crush“.