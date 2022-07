Aktie unter der Lupe Deutsche Telekom: Durchbricht die T-Aktie die 20-Euro-Mauer?

Die Filiale der Telekom-Tochter T-Mobile US am Time Square in New York

Hamburg Telekom-Finanzvorstand Christian Illek konnte am 13. Juli beschwingt zu Bett gehen. Nachdem am frühen Abend auch der Aufsichtsrat zugestimmt hatte, war einer der größten Deals der Konzerngeschichte beschlossene Sache: Die Finanzinvestoren Brookfield und Digital Bridge, so verkündete es der Konzern am Folgetag, kaufen einen Mehrheitsanteil (51 Prozent) am Funkturmgeschäft der Deutschen Telekom.

Das Portfolio aus über 40.000 Masten, an denen die Telekom selbst und andere Mobilfunkanbieter Platz für ihre Antennen mieten, wurde im Rahmen des Geschäfts mit 17,5 Milliarden Euro bewertet. Das war zwar etwas weniger, als Investoren zwischenzeitlich erwartet hatten. Aber Illek kann sich dennoch über 10,7 Milliarden Euro in Cash freuen, die – sofern die Kartellbehörden nicht doch noch Bedenken anmelden – Ende des Jahres auf seine Konten fließen dürften.

Die Telekom-Aktionäre können ebenfalls zufrieden sein. Denn der Konzern gewinnt mit dem Turmverkauf Handlungsspielraum. Dank einer Hintertür hat er dennoch die Möglichkeit, in Zukunft die Kontrolle über diesen nicht unerheblichen Teil seiner Infrastruktur zurückzuerlangen. Die Aktie könnte schon bald eine psychologisch wichtige Schwelle überschreiten.

Das Papier pendelte in den Tagen des Deals zwar relativ unbeeindruckt um den – unter Berücksichtigung des Kursverlaufs in der jüngeren Vergangenheit – bereits hohen Preis von 19,20 Euro. Marktkennern zeigte der Verkauf indes, welches Potenzial noch in der T-Aktie stecken könnte – sofern die Dividende nun endlich steigt.

Die Telekom ist an der Börse derzeit knapp 90 Milliarden Euro wert. Nur Linde und SAP erreichen im deutschen Leitindex Dax einen höheren Wert.

Die T-Aktie hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich gut entwickelt und Dax sowie europäische Telekomkonkurrenten geschlagen. Das Papier hat seit Jahresanfang etwa zwölf Prozent gewonnen, während der Leitindex etwa 16 Prozent verloren hat. Der europäische Branchenindex liegt knapp zwei Prozent höher.

Teure Wetten, große Hoffnungen

Ein Team um den USA-Vorstand Thorsten Langheim, der für den Konzern die großen Geschäfte abgeschlossen hat, hatte monatelang um die Türme gefeilscht und letztlich einem Angebot mit relativ viel Flexibilität und hoher Barkomponente den Vorzug gegeben.

Auf das frische Geld ist die Telekom angewiesen. Der Vorstand um seinen Vorsitzenden Timotheus Höttges ist in den letzten Jahren gleich mehrere teure Wetten eingegangen, deren Umsetzung nach wie vor Liquidität verschlingt.

Eine weitere Folge: Die Verschuldung des Konzerns schnellte unter Höttges in nie gekannte Höhen. Im ersten Quartal 2022 war die Nettoverschuldung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal um fünf Prozent auf über 135 Milliarden Euro angestiegen.

Viel Geld hat die Telekom vor allem in den USA ausgegeben. Und Höttges ist dort noch nicht am Ziel. Zusammen mit Dealmaker Langheim will er den Anteil der Telekom an der erfolgreichen Tochter T-Mobile US von derzeit 48,4 Prozent auf 50,1 Prozent erhöhen. Analysten der Deutschen Bank schätzen die Kosten allein für diesen Schritt auf derzeit rund sieben Milliarden Euro.

Die Telekom profitiert dabei von einem Geschäft mit der japanischen Softbank aus 2021, das Bonn im Rahmen einer Kapitalerhöhung den Zugriff auf 44,9 Millionen T-Mobile-Aktien zum Festpreis von gut 101 US-Dollar sichert. Heute wird das Papier der US-Tochter an der Wall Street für mehr als 140 US-Dollar gehandelt.

Hinzu komme weitere Milliarden, die der Telekom-Chef in den Glasfaserausbau und Mobilfunkfrequenzen investieren muss. Höttges braucht die zusätzliche Kapazität, um auch in Zukunft wachsen zu können. So startete in den USA am Freitag abermals eine Auktion für kostbares Funkspektrum. Bei einer Versteigerung im Januar hatte T-Mobile Frequenzen für rund drei Milliarden US-Dollar erstanden.

Die Hoffnung ist, dass sich vor allem die US-Wette langfristig mehr als auszahlt. Der Cashflow soll weiter steigen und höhere Transfers nach Bonn ermöglichen. Von dort, so die Hoffnung mancher Analysten, könnte ein Teil des Geldes an die Aktionäre fließen. Kurzfristig wird die Telekom von einem Aktienrückkaufprogramm bei T-Mobile profitieren, das noch in diesem Jahr starten soll.

Bislang läuft es in Bellevue bei Seattle, dem T-Mobile-Konzernsitz, weitestgehend nach Plan. Der einstige Low-Cost-Angreifer kann nach wie vor Rekordzahlen verkünden. Während die Konkurrenten AT&T und Verizon ihre Prognosen kürzlich nach unten korrigieren mussten, verkündete T-Mobile-Boss Mike Sievert bei der Präsentation der Quartalszahlen in der vergangenen Woche weitere Umsatzerfolge. Er geht nun von einem Kundenwachstum von über sechs Millionen im laufenden Jahr aus.

Die Kehrseite der aggressiven Strategie: diverse IT-Sicherheitsskandale und Gewerkschaftsklagen. So muss T-Mobile erst noch beweisen, dass es auch das seriösere Geschäft mit Businesskunden beherrscht.

Sprints feuchter Keller

Ein Risiko bleibt eine Rezession, die sich in den USA und Europa bereits ankündigt. Ähnliche Rückschläge haben Telekommunikationskonzerne zwar traditionell weniger stark getroffen als andere Branchen.

Angesichts der straffen Finanzlage der Telekom wird nun aber verständlicher, warum sie ihre Funktürme am Ende lieber gegen Bares tauschen wollte. So schien noch vor wenigen Monaten ein Verkauf an den europäischen Mast-Marktführer Cellnex wahrscheinlich, der in Bonn mit eigenen Aktien statt Cash bezahlen wollte.

Straffe Finanzlage bei der Telekom. (Foto: dpa) Tim Höttges

Denn Höttges’ Wagnisse treiben die Verbindlichkeiten, die vor allem im Zuge der Fusion von T-Mobile US und seinem einstigen Konkurrenten Sprint sprunghaft angestiegen waren. Die Nummer vier auf dem US-Mobilfunkmarkt galt als überschuldet und langfristig nicht wettbewerbsfähig.

Sprints feuchter Keller könnte auch künftig für Überraschungen sorgen. Da zum Beispiel die temporären Integrationskosten höher als erwartet ausfielen, musste T-Mobile im jüngsten Quartal unterm Strich einen Verlust ausweisen. Andererseits rechnet Sievert nun mit mehr Synergien.

Telekom-Finanzchef Illek hatte versprochen, die Rekordschulden des Konzerns spätestens bis Ende 2024 herunterzufahren. Derzeit rangieren sie deutlich oberhalb des selbst gesteckten Zielkorridors, der maximal das 2,75-Fache des bereinigten Jahresgewinns erlauben würde. So dürfte ein Teil der Turm-Erlöse auch in den Abbau von Verbindlichkeiten fließen. In Konzernkreisen ist von rund fünf Milliarden Euro die Rede.

Telekom-Aktie überzeugt die Investoren

Investmentbanken sind dennoch bullish: 26 der 28 Analysten, die das Papier dem Finanzdienst Bloomberg zufolge beobachten, empfehlen die Aktie zum Kauf. Deutsche-Bank-Analyst Robert Grindle traut ihr gar 26,50 Euro zu.

Auch in Tokio glaubt man an das Telekom-Team. Softbank-Boss Masayoshi Son bezahlte im Rahmen der Kapitalerhöhung vor knapp elf Monaten 20 Euro für seine neuen T-Aktien. Das war zum damaligen Niveau ein Aufschlag von gut zwölf Prozent.

In Bonn gilt die 20 als magische Schallmauer. Es ist über 20 Jahre her, dass das Papier zu diesem Preis gehandelt wurde. Gelingen das 20 Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm in den USA und die kontinuierliche Erhöhung der Dividende, könnte der Durchbruch schon bald gelingen.

Der Funkturm-Deal gab den Optimisten zusätzlich Hoffnung, da er den hohen Abschlag offenbarte, mit dem Telekom-Aktien gehandelt werden. Das US- und das Mastgeschäft sind derzeit, separat addiert, mehr wert als der gesamte Konzern – trotz des vergleichsweise hohen Kurses der T-Aktie. Höttges und sein Team müssen dem Markt nun also beweisen, dass das Ganze mindestens so wertvoll ist wie seine Teile.

