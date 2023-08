Aktienkurs bricht ein Infineon schockiert Börse mit Milliardeninvestition

Der Dax-Konzern baut das größte Werk für Stromsparchips aus Siliziumkarbid weltweit. Die Kunden beteiligen sich in großem Stil an der Mega-Investition. Viele Investoren aber flüchten.

Chipproduktion: Der größte deutsche Halbleiterhersteller baut eine neue Fabrik in Malaysia. (Foto: dpa) Infineon

München Der Aktienkurs von Infineon ist am Donnerstag zeitweise um mehr als elf Prozent eingebrochen, nachdem der Chipkonzern eine riesige neue Investition angekündigt hat. Vorstandschef Jochen Hanebeck plant, die größte Fabrik für Stromsparchips aus Siliziumkarbid (SiC) weltweit zu errichten.

Fünf Milliarden Euro will Infineon für das Vorhaben in Malaysia in die Hand nehmen. Erst im Frühjahr hatte Infineon mit dem Bau eines neuen Werks in Dresden begonnen. Es soll ebenfalls fünf Milliarden Euro kosten.

„Zahlreiche Kunden sind auf uns zugekommen und haben gesagt: Wir brauchen höhere Kapazitäten“, sagte Hanebeck in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Für die Fabrik in Malaysia gebe es Anzahlungen von Kunden über eine Milliarde Euro, teilte Infineon mit. Zudem habe der Konzern dafür Aufträge über fünf Milliarden Euro in den Büchern.