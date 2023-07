Aleph Alpha, Anthropic, Cohere SAP investiert in drei führende KI-Start-ups

Künstliche Intelligenz könnte den Umgang mit SAP-Software revolutionieren, etwa im Controlling. Was der Strategiechef des Dax-Konzerns zu den Beteiligungen sagt.

Der Konzern investiert seit einigen Jahren in KI. (Foto: IMAGO/Revierfoto) SAP-Zentrale

Düsseldorf Dax-Konzern SAP will sich über Beteiligungen an drei Start-ups Zugriff auf Zukunftstechnologien sichern. Der größte deutsche Softwarehersteller hat „strategische Investitionen“ in das deutsche Unternehmen Aleph Alpha und in dessen US-Konkurrenten Anthropic und Cohere bekannt gegeben. Alle drei entwickeln generative Künstliche Intelligenz (KI), die Inhalte verarbeiten und erstellen kann, zum Beispiel Texte.

Ziel der Beteiligungen sei es, die Technologie der Unternehmen ins eigene Portfolio zu integrieren, erklärte SAP am Dienstag – also das eigene Angebot zu verbessern. Strategiechef Sebastian Steinhäuser sagte dem Handelsblatt: „Wir setzen in unserer Strategie stärker als in der Vergangenheit auf ein offenes Ökosystem. Das gilt auch für Künstliche Intelligenz.“

Die Höhe der Beteiligungen sowie die Bewertung der Unternehmen machte SAP nicht publik. Der Softwarehersteller sei in den Finanzierungsrunden nicht der größte Investor, sagte Steinhäuser: „Wir machen diese Investitionen gezielt, um die Partnerschaften mit den Unternehmen auf eine strategische Ebene zu heben.“