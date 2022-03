Alibaba, Baidu, Didi, Tencent So hart treffen staatliche Regulierungen Chinas Techkonzerne

Peking Der chinesische Internetkonzern Tencent ist zuletzt so langsam gewachsen wie seit seinem Börsengang 2004 nicht. Die Zahlen für das vierte Quartal, die Tencent am Mittwoch vorgelegt hat, zeigen, wie stark die Regulierungen Chinas Tech-Konzerne treffen. Zuvor hatte bereits der Onlinehändler Alibaba das schwächste Wachstum seit 2014 vermeldet.

Tencent erzielte zwischen Oktober und Dezember ein Umsatzplus von nur acht Prozent. Die Erlöse mit Onlinewerbung waren erstmals in der Unternehmensgeschichte rückläufig. Im wichtigen Spielesegment stagnierte das Geschäft auf dem Heimatmarkt praktisch. Die Behörden hatten 2021 die Online-Spielzeit für Jugendliche stark eingeschränkt. Tencent-Präsident Martin Lau sprach von einem „schwierigen Jahr“.

Die chinesischen Aufseher haben im vergangenen Jahr eine ganze Reihe neuer Gesetze auf den Weg gebracht. Damit will die Staatsführung die Plattformkonzerne stärker regulieren und ihre Marktmacht einschränken. Das Vorgehen soll unter anderem Datensammelwut und wettbewerbsfeindliche Praktiken einschränken und die Stabilität des Finanzsystems sicherstellen. Die Branche habe über Jahre hinweg eine „rücksichtslose Expansion“ vorangetrieben, zeigte sich Lau selbstkritisch.

Wie dramatisch die Lage in dem Sektor ist, zeigen anhaltende Spekulationen über Massenentlassungen. Vergangene Woche hatte die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insider berichtet, dass Alibaba und Tencent sich in einigen Geschäftsbereichen von zehn bis 15 Prozent ihrer Belegschaft trennen wollen. Auch der Fahrdienstvermittler Didi plant demnach einen Jobabbau.

Ende letzten Jahres zählte Alibaba mehr als 250.000 Angestellte, bei Tencent arbeiten mehr als 94.000 Menschen. Zwar werde in einigen Bereichen Personal reduziert, insgesamt soll die Zahl der Angestellten 2022 aber wachsen, hieß es dazu auf der Tencent- Bilanzpressekonferenz. Zudem sind die Aktienkurse auf Jahressicht deutlich gefallen. Das Handelsblatt hat analysiert, wie die großen chinesischen Tech-Konzerne von der Regulierung betroffen sind.

Alibaba: 500 Milliarden Dollar Börsenwert verloren

Das Geschäftsjahr des Konzerns endet am 31. März. Zuletzt hatte das Unternehmen für die Monate Oktober bis Dezember das schwächste Wachstum seit dem Börsengang 2014 vermeldet. Im E-Commerce-Bereich, der für rund 85 Prozent der Umsätze sorgt, bekommt er die wachsende Konkurrenz von Wettbewerbern wie JD.com und Pinduoduo zu spüren.

Als wichtigsten Grund für den Gewinneinbruch von mehr als 74 Prozent im wichtigen Quartal zwischen Oktober und Dezember nannte Alibaba hohe Verluste beim Marktwert seiner Beteiligungen. Der Finanztochter Ant, an der Alibaba noch 33 Prozent hält, untersagten die Behörden im November 2020 kurzfristig den geplanten Mega-Börsengang. Seitdem wird sie auf Geheiß der chinesischen Finanzaufseher umstrukturiert, um die Risiken zu reduzieren.

Doch auch der operative Gewinn ist im letzten Quartal 2021 um mehr als ein Drittel gesunken. Konzernchef Daniel Zhang betonte, künftig einen größeren Fokus darauf zu legen, Kunden zu halten, statt durch Zukäufe zu wachsen. Das vormals wertvollste chinesische Unternehmen hat seit dem Start der Regulierungen nach Berechnungen des Finanzdatendienstleisters Bloomberg fast 500 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt.

Baidu: Nachfrage von Werbekunden geht stark zurück

Der Suchmaschinenbetreiber leidet weniger unter der Tech-Regulierung als andere große Plattformunternehmen. Allerdings bekommt Baidu die Auswirkungen indirekt zu spüren. Die Nachfrage wichtiger Werbekunden aus der Spiele- und Bildungsbranche ist stark zurückgegangen, weil diese Bereiche strenge Auflagen erhalten haben.

Dennoch wuchs das Geschäft mit Onlinewerbung, das fast 60 Prozent zum Baidu-Umsatz beiträgt, im vergangenen Jahr noch um zwölf Prozent. Die Videoplattform Iqiyi, die für weitere 30 Prozent der Erlöse sorgt, legte ebenfalls leicht zu. Bei der Bilanzpressekonferenz Anfang März warnte Baidu-Chef Robin Li jedoch, dass das Unternehmen Anfang 2022 nicht mehr so stark wachsen werde wie noch Ende des vergangenen Jahres.

Trotz des Wachstums im vergangenen Jahr brach der Gewinn um mehr als 50 Prozent gegenüber 2020 ein. Ähnlich wie bei Alibaba liegt das an den hohen Wertverlusten bei Beteiligungen, die mit ihrem jeweiligen Marktwert in der Gewinn-und-Verlustrechnung abgebildet werden. Der operative Gewinn stieg dagegen um rund 36 Prozent.

Didi: US-Börsengang verärgert die Aufseher

Der Fahrdienstvermittler ist am stärksten vom härteren Kurs der Aufsichtsbehörden betroffen. Zwar zählt das Unternehmen nicht zu den marktbeherrschenden Plattformkonzernen. Doch mit seinem Börsengang in den USA im vergangenen Sommer ist Didi in den Fokus der Cybersicherheitsaufsicht CAC gerückt. Sie wirft Didi vor, durch den US-IPO die nationale Sicherheit zu gefährden, weil sensible Daten in die falschen Hände geraten könnten.

Zur Strafe wurde die Didi-App aus den chinesischen App-Stores entfernt. Das Unternehmen kann so bis heute keine neuen Kunden auf dem Heimatmarkt hinzugewinnen.

Noch hat Didi keine Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt, geschweige denn ein Datum dafür genannt. Doch die letzten verfügbaren, nicht testierten Zahlen aus dem dritten Quartal 2021 zeigen, wie der Umsatz schrumpfte. Der Verlust summierte sich in den ersten neun Monaten auf umgerechnet rund 7,8 Milliarden Dollar.

Derzeit ist nicht in Sicht, dass die Aufseher von dem Unternehmen ablassen. So muss der Taxidienstleister offenbar seinen geplanten Börsengang in Hongkong und damit auch das Delisting in New York aufschieben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg Mitte März. Demnach hat die Cybersicherheitsbehörde nach wie vor Einwände, weil der Schutz sensibler Daten nicht gewährleistet sei.

Tencent: Aufspaltung und Rekordstrafe drohen

Im Gesamtjahr konnte das Social-Media-Konglomerat seinen Umsatz um 16 Prozent steigern. Im Gaming-Geschäft, das mehr als 50 Prozent der Erlöse ausmacht, wuchs der Konzern um zehn Prozent. Der Fintech-Bereich, insbesondere rund um die Bezahlapp Wechat Pay, legte knapp ein Drittel zu und macht nun 31 Prozent der Umsätze aus.

Allerdings könnten die Finanzaufseher Tencent laut Medienberichten dazu auffordern, Wechat Pay in eine separate Finanzholding auszugliedern. Tencent-Präsident Lau bestätigte bei der Pressekonferenz Gespräche mit den Regulierern zu diesem Thema. Darüber hinaus droht Tencent laut einem Bericht wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften in der Bezahlapp eine Rekordstrafe.

Trotz des regulatorischen Gegenwinds konnte Tencent seinen Nettogewinn im vergangenen Jahr um 40 Prozent steigern. Allerdings stammt das Plus unter anderem aus dem Verkauf von Anteilen am Onlinehändler JD.com sowie weiterer Beteiligungen. Der bereinigte operative Gewinn stieg lediglich um sieben Prozent.

Hoffen auf Ende der Regulierungswelle

Jüngste Äußerungen aus der Staatsführung ließen an den Aktienmärkten zuletzt die Hoffnung auf ein Ende der Regulierungswelle in China keimen. Die Regierung rief die Behörden kürzlich auf, die „Korrekturarbeiten an großen Plattformunternehmen so schnell wie möglich“ abzuschließen und eine einheitliche und vorhersehbare Regulierung einzuführen.

Dennoch bleiben Branchenkenner skeptisch. In einem vielfach geteilten Post auf dem Kurznachrichtendienst Weibo hieß es: Von einer Entwarnung könne erst die Rede sein, wenn die Didi-App wieder im Store verfügbar sei, die Alibaba-Finanztochter Ant ihre Börsenpläne wiederaufnehmen dürfe und auch die Tiktok-Mutter Bytedance eine Erlaubnis für den Börsengang erhalte.

