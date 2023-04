Alphabet Google macht erstmals einen Gewinn mit seinem Cloud-Geschäft

Erstmals in der Firmengeschichte weist der IT-Gigant einen Profit für die Cloud-Sparte aus. Zu wichtigen Kunden zählen Deutsche Bank und Deutsche Börse.

Der Suchmaschinen-Konzern konnte im Cloud-Geschäft deutlich wachsen. (Foto: AP) Google

San Francisco Über Jahre hat die Google-Mutter Alphabet Milliardensummen in den Ausbau ihres Cloud-Geschäfts gesteckt. Nun zahlt sich das Megainvestment erstmals aus. Für das jüngste Quartal wies die Firma erstmals in ihrer Geschichte einen Gewinn von 191 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar aus, wie aus den am Dienstagabend vorgestellten Unternehmensdaten hervorgeht. Im Vorjahresquartal hatte Google für sein Cloud-Geschäft noch einen Verlust von 706 Millionen Dollar ausgewiesen.

Seit Jahren verlagern Firmen immer mehr ihrer Geschäftsprozesse zu zentralen Cloud-Anbietern. Das Geschäft in weiten Teilen der Welt wird von drei Firmen dominiert: Amazon, Microsoft und Google. Der Handelskonzern Amazon ist in dem Segment seit vielen Jahren Marktführer. Microsoft folgt bei den Marktanteilen auf dem zweiten Platz und Google auf Platz drei.