Altenbetreuung Leben retten per Uhr – Patronus erhält 27 Millionen Euro für Modernisierung des Hausnotrufs

Berlin Viele, zumeist allein lebende und pflegebedürftige Deutsche vertrauen im Alltag auf einen Hausnotruf. Der Sender des Alarmsystems mit dem unübersehbaren roten Knopf baumelt bisher meist um den Hals, hängt am Handgelenk oder verweilt auf dem Nachttisch. Das Start-up Patronus will das System mit einem eigenen Ansatz auf die Höhe der Zeit bringen.

„Wir machen Smartwatches mit unserer Software seniorenfreundlich, sie blockiert alle anderen Funktionen“, sagt Firmenchef Tim Wagner. „Meine Oma trägt jetzt die Uhr, kann die Uhrzeit sehen, und wenn ihr etwas passiert, drückt sie einen Knopf an der Seite und spricht über die Uhr mit unserer Notfallzentrale und wir organisieren die Hilfe.“

Investoren, darunter Adjacent aus den USA und Singular aus Frankreich, geben den Berlinern nun für die Modernisierung des Notrufs im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 27 Millionen Euro. Beteiligt haben sich auch Burda Principal Investments (BPI) sowie die Bestandsinvestoren Cavalry Ventures und UVC Partners. In fünf Jahren sollen, so Wagners Plan, die aktuell rund eine Million benutzten Hausnotrufgeräte Smartwatches sein.

„Der rote Knopf scheitert häufig daran, dass er gar nicht getragen wird“, sagt Wagner, der Patronus Ende 2020 zusammen mit Ben Staudt gegründet hat und bereits ganz am Anfang unter anderen Unterstützung von den McMakler-Gründern erhielt. Er ist überzeugt, dass die Patronus-Uhr als weniger stigmatisierend empfunden wird: „Der Opa meines besten Kumpels findet sie cool und zeigt sie immer seinen Skat-Kumpels.“

Zudem funktioniere die Uhr nicht nur in den eigenen vier Wänden, da sie unabhängig von einer Basisstation ist. Sie funktioniert damit auch, „wenn man im Garten ist oder spazieren geht“. Wagner weiß aber auch um die Herausforderungen, wenn es darum geht, Kunden in dieser Altersgruppe zu gewinnen: „Es ist nicht so einfach, Senioren von Innovationen zu überzeugen.“

Der Markt ist groß. Ende 2019 lebten in Deutschland dem Statistischen Bundesamt zufolge rund 4,1 Millionen Pflegebedürftige – rund zwei Drittel davon zu Hause. Die Tendenz ist steigend, und die Zahl der pflegenden Angehörigen nimmt ab. Damit steigt der Bedarf an smarten Technologien, die es erleichtern, in den eigenen vier Wänden klarzukommen.

Patronus steht in Konkurrenz zu Geräten, die seit Jahrzehnten von in der Altenpflege etablierten Hilfsorganisationen wie dem DRK, den Johannitern, Maltesern und ASB angeboten werden. All diese Angebote richten sich an diejenigen, die möglichst lange selbstständig zu Hause leben wollen, sich im Notfall aber möglicherweise nicht mehr selbst helfen können. Jeder Anbieter hat Zusatzleistungen in petto – etwa die Hinterlegung eines Wohnungsschlüssels, „Mir-geht-es-gut-Anrufe“, Sturzmelder oder Essen auf Rädern. Belastbare Marktdaten, auch zum wirtschaftlichen Potenzial, werden nicht veröffentlicht.

Kernangebot ist aber der Notruf, und für den Notfall setzt Patronus auf etablierte Strukturen und Telefonzentralen von Kooperationspartnern. „Je nach Notwendigkeit alarmieren diese Notrufzentralen den nächstgelegenen Rettungsdienst durch eine direkte Anbindung an die Rettungsleitstellen“, sagt Wagner. Dazu, mitunter auch stattdessen, werden die vom Nutzer angegebenen Notfallkontakte benachrichtigt.

Es bestehe auch die Möglichkeit, den Bereitschaftsdienst der Malteser bei nicht medizinischen Hilferufen zu verständigen, wenn Betroffene beispielsweise nicht mehr aus dem Sessel hochkommen. Ohne eine Pflegeeinstufung werden für die Uhr und den Service monatlich bis zu 49 Euro fällig, mit je nach Pflegegrad bis zu 18,70 Euro.

Im Gegensatz zu den Maltesern arbeiten die Johanniter nicht mit Patronus zusammen. „Aus unserer Sicht sind grundlegende Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit nicht erfüllt. So ist zum Beispiel die Patronus-Uhr kein durch die Krankenkassen zugelassenes Pflegehilfsmittel. Akkulaufzeiten und Robustheit des Gerätes erfüllen nicht unsere Qualitätsstandards“, sagt eine Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Falle zum Beispiel bei Patronus die eingesetzte GSM-Übertragung aus, könne der Notruf die Alarmzentrale nicht erreichen und der Person werde nicht geholfen. Diese Probleme könne auch die Optik nicht wettmachen. Aktuell nutzen rund 245.000 Kunden dem Hausnotruf der Johanniter.

Patronus arbeitet nach eigenen Angaben profitabel. Konkrete Zahlen will Wagner allerdings nicht nennen, auch die Verkaufszahlen der Uhr hält er unter Verschluss. Stattdessen veröffentlichen die Berliner auf ihrer Internetseite, wie häufig ihr Notruf insgesamt bereits ausgelöst wurde – zuletzt lag die Zahl bei 6172.

Ausgestattet mit dem frischen Geld will sich Patronus nun neue Geschäftsfelder erschließen. „Wir sind die Ersten, die diese Menschen digitalisieren“, sagt Wagner. Patronus will die gewonnenen Daten künftig in Form einer App anderen zur Verfügung stellen. Man teste gerade eine Familien-App an etwa 150 Personen, die sich um Senioren kümmern, erklärt Wagner: „Bei meiner Oma nutzt sie beispielsweise meine Mutter, die sich um sie kümmert. Sie kann in der App sehen, ob meine Oma aufgestanden ist, wann sie das Haus verlassen hat, und sie kann sie direkt über die Uhr anrufen.“

Das Gerät ist von sich aus mobil. (Foto: Patronus) Patronus-Watch im Einsatz

Er versichert, dass sich Patronus an alle Datenschutzregeln hält. Die Informationen würden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und persönliche sowie medizinische Daten in verschiedenen Datenbanken aufgeführt. Die Anwendung soll noch Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Bereits jetzt spricht Patronus mit interessierten Pflegediensten und Hausärzten. „Die Mitarbeiter sind völlig überlastet. Über unsere App können sie die Betroffenen beispielsweise vorab informieren, dass gleich ein Besuch ansteht, und sicherstellen, dass die Personen dann auch zu Hause sind“, sagt Wagner.

An der größten Herausforderung von Patronus wie auch allen anderen Anbietern ändert sich allerdings nichts. Um überhaupt Daten liefern zu können und im Notfall eine Hilfe zu sein, darf die Uhr genauso wie alle anderen Notrufgeräte am frühen Morgen auf keinen Fall auf dem Nachttisch liegen bleiben.

