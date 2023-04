 Amazon: Onlinehändler gibt hauseigenen Fitness-Tracker Halo auf

Um Kosten zu sparen gibt Amazon das Geschäft mit der Fitnesstracker-Reihe Halo auf. Dadurch soll es zu Entlassungen kommen.

Seattle Amazon will sparen: Davon betroffen ist nun auch der Fitnesstracker Halo. Der Konzern gibt das Geschäft mit Fitnesstrackern auf. Die erst 2020 gestartete Produktlinie um den Fitnesstracker Halo beinhaltete Armbänder und ein im September vorgestelltes Gerät, das Daten zum Schlaf aufzeichnet. Die Einsparmaßnahme hat auch personelle Konsequenzen: Mit dem Ende der hauseigenen Fitnesstracker werden auch Entlassungen verbunden sein.

Sparkurs trifft Mitarbeiter und Gerätesparte

Der Schritt reiht sich in den allgemeinen Sparkurs von Amazon-Chef Andy Jassy ein. Rund 27.000 Arbeitsplätze sollen bei Amazon abgebaut werden. Der weltgrößte Online-Händler hatte mit einem Geschäftsschub in der Corona-Pandemie seine Belegschaft stark ausgebaut. Eine schwache Konjunktur führt nun zur Kehrtwende, die sich vor allem in der Gerätsparte zeigt. Dort gibt es bereits seit Anfang des Jahres Einschnitte.

Nachfrage nach Fitnesstrackern sinkt

Fitness-Tracker, die etwa verbrauchte Kalorien zählen oder den Puls messen können, boomten lange, werden inzwischen aber stark von Computer-Uhren mit mehr Funktionen zurückgedrängt. Amazon versuchte, in dem schwierigen Geschäft mit ungewöhnlichen Innovation zu punkten: So sollte das erste Halo Band die Stimmung von Nutzern durch die Analyse ihrer Stimme erkennen. Der Schlaftracker Halo Rise setzte auf kontaktlose Radar-Technik. Mehr: So attackieren sich Microsoft und Google Erstpublikation: 27.04.2023, 4:59 Uhr.