Appen Wie eine Million Clickworker Googles KI für Niedriglöhne trainieren

Bangkok Um der Künstlichen Intelligenz (KI) ihre Macken auszutreiben, hat sich Ed Stackhouse eine Arbeitsnische in seinem Wohnzimmer eingerichtet: Auf dem Schreibtisch stehen eine Tasse Hibiskustee und zwei Monitore – ein ultrabreites 38-Inch-Display und ein etwas kleineres darüber.

Lange Zeit hatte Stackhouse für die Geräte einen klaren Plan: Auf der linken Seite des Hauptmonitors ließ er sich anzeigen, was ein Chatbot auf Nutzerfragen antwortete. Auf der rechten Seite recherchierte er, ob die Behauptungen der KI auch wirklich stimmen. Auf dem Zusatzmonitor liefen zeitgleich E-Mails seines Arbeitgebers ein. Eine besonders wichtige kam am 31. Mai. Es war seine Kündigung.

Zehn Jahre lang hatte Stackhouse zuvor an Künstlicher Intelligenz gearbeitet – nicht als hochbezahlter Programmierer im Silicon Valley, sondern als Klickarbeiter am Existenzminimum. Der 49-Jährige war bis zu seinem Rauswurf einer von Hunderttausenden sogenannten „Ghost Workers“, die hinter den Kulissen der großen Tech-Konzerne die Grundlage für KI-Anwendungen legen.

Für Appen arbeiten Clickworker aus über 170 Ländern

Die rund um den Globus verstreuten Beschäftigten trainieren und kontrollieren die Systeme in mühevoller – und oft schlecht bezahlter – Kleinarbeit. Stackhouse setzte sich lautstark für bessere Arbeitsbedingungen ein. Er vermutet: Das ist der Grund, weshalb er gehen musste.

Das Unternehmen, das den Amerikaner aus der 94.000-Einwohner-Stadt Asheville im US-Bundesstaat North Carolina von einem Tag auf den anderen vor die Tür setzte, stammt von der anderen Seite des Globus.

Google, Facebook und Microsoft setzen auf Dienste von Appen

Es heißt Appen, hat seine Zentrale am Rand der australischen Metropole Sydney und zählt im KI-Training zu den größten Arbeitgebern der Welt. Mehr als eine Million Onlinebeschäftigte aus über 170 Ländern arbeiten nach Angaben des Unternehmens für Appen und dessen Kunden, um deren KI-Systeme besser zu machen. „Künstliche Intelligenz entfaltet ihre Kraft, wenn die Ergebnisse hilfreich und ehrlich sind“, sagt Appen-Produktchefin Sujatha Sagiraju. „Und um das zu garantieren, ist menschliches Feedback unverzichtbar."

Für Appen trainierte der selbstständig arbeitende US-Amerikaner Künstliche Intelligenz – und stellte sich in die Sache des Arbeitsschutzes. (Foto: LinkedIn) Ed Stackhouse

Eine ganze Reihe von globalen Tech-Konzernen hat das massenhafte Sammeln dieses menschlichen Feedbacks an Appen ausgelagert. Auf der Kundenliste des Unternehmens stehen Google und Facebook ebenso wie Microsoft und Amazon – aber auch Industriekonzerne wie Siemens und Airbus. Die Arbeit an ihren KI-Systemen ist eine Mammutaufgabe, die Appen in Hunderttausende kleine Teile zerlegt.

Sie landen dann auf den Bildschirmen der Klickarbeiter, die sich auf Appens Plattform angemeldet haben und die das Unternehmen als seine „Crowd“ bezeichnet. Für sie geht es zum Beispiel mal darum, auszuwählen, welche von mehreren Antwortmöglichkeiten eines Chatbots besser auf eine Nutzeranfrage passt.

Mal müssen die Crowd-Arbeiter markieren, wo die KI einen Fehler macht – oder sich im Austausch mit den Nutzern im Ton vergreift. Dadurch, dass oft Tausende Menschen gleichzeitig an der digitalen Qualitätskontrolle arbeiten, entsteht innerhalb kurzer Zeit eine bedeutende Datensammlung, die der KI aufzeigt, wie sie nützlicher werden kann.

Appen bietet menschliches Feedback für KI wie ChatGPT

Wie nötig Kontrollinstanzen wie diese sind, erlebte Anfang des Jahres Microsoft mit seinem neuen Chatbot, den der Konzern in seine Suchmaschine Bing integrierte. Das Feature mit dem Namen Sydney basierte auf der Technologie des ChatGPT-Entwicklers OpenAI und sollte unter anderem Wissensfragen beantworten und Texte verfassen können.

Doch im Zwiegespräch mit den Bing-Nutzern verhielt sich Sydney oft höchst irritierend: Die KI schickte Drohungen an Nutzer, die versuchten, die Grenzen des Systems auszutesten. Einem Kolumnisten der „New York Times“ gestand der Chatbot seine Liebe – und legte ihm nahe, dass er seine Frau verlassen soll.

Appen-Produktchefin Sagiraju sieht in den Startschwierigkeiten von Sydney einen Beleg für die Bedeutung ihrer Arbeit: „Man muss sicherstellen, dass Sprachmodelle an menschlichen Werten ausgerichtet sind“, sagt sie. „Und bei diesem Beispiel war ganz klar, dass dies nicht mit unseren Werten zusammenpasste.“

Appen-Mitarbeiter beklagt hohen Zeitdruck

Sujatha stammt ursprünglich aus Indien und lebt nun mit ihrer Familie in den USA. Mit dem Handelsblatt spricht sie per Videokonferenz. Ihr Gesicht erscheint auf dem Bildschirm vor einem digital eingeblendeten Hintergrundbild. Auf den ersten Blick sieht es täuschend echt aus – so als würde sie tatsächlich in einer minimalistisch eingerichteten Lounge mit unverstelltem Meerblick sitzen. Nur hin und wieder verraten ein paar merkwürdig unpassend erscheinende Pixel rund um ihre Haare, dass sich die Managerin vor der Webcam nicht in ihrer echten, sondern in einer virtuellen Umgebung zeigt.

Die Produktchefin von Appen geht davon aus, dass wieder mehr eingestellt wird – und dass menschliche Trainer für die KI unabdingbar seien. (Foto: Appen) Sujatha Sagiraju

Das halb reale, halb computergenerierte Bild passt zu der Branche, in der Sujatha arbeitet: Den Bild- und Textkreationen der KI-Anwendungen, die in den vergangenen Monaten für Furore sorgten, ist schwer anzusehen, ob sie die Wirklichkeit darstellen oder bloß eine Erfindung sind. Der ehemalige Appen-Mitarbeiter Stackhouse glaubt, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche mitverantwortlich dafür sind, dass den KI-Systemen im Umgang mit Fakten kaum zu trauen ist – von „Halluzinationen“ der KI ist die Rede, wenn die Chatbots mit scheinbar großer Überzeugung völlig falsche Informationen ausspucken.

Bis die Anwendungen in den vergangenen Monaten ihren Durchbruch erlebten, war Stackhouse, der Mann aus North Carolina, vor allem dafür zuständig, Suchmaschinenergebnisse zu bewerten. Darin hatte er Routine. Mit der Kontrolle der neuen KI-Texte kam die Überforderung: Für einzelne Faktenchecks seien oft maximal zwei Minuten vorgesehen gewesen, erzählt er.

Mitunter sei von ihm erwartet worden, in der Zeit zehn Informationen zu verifizieren – auch wenn das aus seiner Sicht auf seriöse Weise unmöglich war. „Es ist kein Wunder, wenn KI-Systeme Probleme bekommen und Menschen in die Irre führen, wenn sie so kontrolliert werden“, sagt Stackhouse. Dabei sei die Angelegenheit ernst: „Wer die KI nach Nebenwirkungen eines Medikaments fragt, muss sich darauf verlassen können, dass alle Antworten stimmen“, sagt er. „Da geht es um das Leben von Menschen.“

Clickworker verdienen 13 Dollar pro Stunde

Allzu oft hätten er und seine Kolleginnen und Kollegen es sich aber nicht leisten können, die Zeitvorgaben zu sprengen, um die Aufgaben präzise zu beantworten, sagt Stackhouse. „Wer zu oft zu lange braucht, wird per E-Mail verwarnt.“ Und kaum jemand wolle riskieren, künftig von Projekten ausgeschlossen zu werden – denn dann drohe das ohnehin bereits niedrige Einkommen weiter zu sinken, sagt Stackhouse.

Über Jahre erhielt er 13 Dollar pro Stunde und durfte maximal 29 Stunden pro Woche arbeiten. Nicht viel Geld für ein Leben in den USA. „Meine Tochter hat in einer Fast-Food-Bude mehr verdient“, sagt Stackhouse. Er selbst könne aber wegen Herzproblemen keinen Job außerhalb des Homeoffice annehmen.

Vor einem Jahr beschloss Stackhouse daher, zusammen mit einer Gruppe anderer Appen-Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Er trat der Alphabet Workers Union bei, die Beschäftigte und Auftragnehmer des Google-Mutterkonzerns vertritt – bei der Appen-Tochter Rater Labs arbeitete er nach eigenen Angaben ausschließlich an Projekten für Google und trainierte dabei unter anderem Googles KI-Chatbot Bard.

Sein Aktivismus brachte zunächst erste Erfolge: Zusammen mit seinen Mitstreitern bekam er einen Gesprächstermin bei dem damaligen Appen-CEO Mark Brayan. Kurz darauf willigte Appen ein, die Stundenlöhne in den USA auf 14,50 Dollar zu erhöhen.

Kritik an Appen: „Ausbeutung führt zu einem fehlerhaften Produkt“

Stackhouse und seinen Mitstreitern war das aber nicht genug – sie demonstrierten unter anderem vor der Google-Zentrale für bessere Bedingungen. Die Appen-Mitarbeiter forderten Unterstützung bei der Krankenversicherung und weniger Zeitdruck bei der Arbeit. Im Mai schrieb Stackhouse einen Brief an den US-Kongress: Die Tatsache, dass Mitarbeiter wie er ausgebeutet würden, „führt zu einem fehlerhaften und letztlich gefährlicheren Produkt“, warnte er darin.

Kurz darauf bekam er zusammen mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die sich ebenfalls für bessere Arbeitsverhältnisse eingesetzt hatten, die Kündigung. Offiziell sei das mit der Geschäftslage begründet worden, sagt Stackhouse.

Er glaubt aber, dass es sich in Wahrheit um eine Vergeltungsmaßnahme für sein Engagement gehandelt habe – und reichte deshalb eine Beschwerde bei der Bundesbehörde National Labor Relations Board ein.

Dann doch noch eine E-Mail von Appen

Eine Appen-Sprecherin wollte den Fall auf Anfrage nicht kommentieren. Sie verwies auf eine schriftliche Stellungnahme des neuen CEOs Armughan Ahmad, der Appen seit Anfang des Jahres führt. „Wir prüfen mehrere Möglichkeiten, um eine respektvolle, gerechte Lösung mit den ehemaligen Teammitgliedern zu finden“, hieß es darin.

Diese Lösung hat der Konzern nun offenbar gefunden: Am vergangenen Freitag – fast einen Monat nach seiner Kündigung – erhielt Stackhouse eine weitere E-Mail von Appen: Man sei zu dem Schluss gekommen, „dass einige der jüngsten Personalreduzierungen nicht notwendig waren und rückgängig gemacht werden können“, hieß es darin. Daher freue man sich, ihm „die Möglichkeit zu bieten, an Ihren Arbeitsplatz zurückzukehren“. Stackhouse sagt, die Nachricht sei für ihn völlig unerwartet gekommen: „Ist das nicht verrückt?“

Dieser Text ist Teil des großen Handelsblatt-Spezials zur Künstlichen Intelligenz. Sie interessieren sich für dieses Thema? Alle Texte, die im Rahmen unserer Themenwoche schon erschienen sind, finden Sie hier.

Die Debatte um die Arbeitsbedingungen in der Branche dürfte jedoch weitergehen. Und sie trifft nicht nur Appen, das 1996 von einer australischen Linguistin gegründet wurde und sich damals als Pionier bei der Spracherkennung einen Namen machte. Inzwischen setzen Dutzende Anbieter wie Appen auf den Input von Klickarbeiterinnen und -arbeitern für das Training von KI-Anwendungen.

Zum Beispiel die Crowdsourcing-Plattform MTurk, die zu Amazon gehört, und das Start-up Scale AI, das von Investoren zuletzt mit mehr als sieben Milliarden Dollar bewertet wurde. Ihr Kerngeschäft war lange Zeit das Erstellen riesiger Datensätze, aus denen Computer lernen konnten: Die Algorithmen von E-Commerce-Portalen trainierten sie mit der Verschlagwortung von Produktfotos. Für die Anwendungen zum autonomen Fahren markierten die Onlinearbeiter auf Straßenbildern millionenfach Personen, Fahrzeuge und Verkehrshinweise. Annotieren nennt die Branche dieses präzise Beschriften von Trainingsdaten.

Frühere Appen-Chefin warnt vor „Wettlauf nach unten“

Einen großen Teil ihrer Crowdarbeiter rekrutieren die Plattformen in Entwicklungsländern in Asien, Afrika und Südamerika – und bezahlen dort in der Regel einen niedrigen einstelligen Dollar-Betrag pro Stunde.

Der Wert dieser Form von Arbeit sei permanent bedroht, schrieb der Medientheorieprofessor Florian Alexander Schmidt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden bereits 2019 in einer Studie über die Branche: „Die Arbeit fließt dynamisch zu jenen Menschen auf der Welt, welche die niedrigsten Löhne zu akzeptieren bereit sind.“ Ausnahmen gebe es, wenn beispielsweise regulatorische Anforderungen die Datenverarbeitung in einer bestimmten Region nötig machen.

Auch die frühere Appen-Chefin Lisa Braden-Harder warnte im vergangenen Jahr in einem Interview, dass in der Branche „ein Wettlauf nach unten“ drohe. Experten für Arbeitsrechte halten ihrem Ex-Unternehmen aber zugute, besser zu bezahlen als viele Konkurrenten: Eine Studie des Fairwork-Projekts, eine Kooperation des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und der Oxford-Universität, verglich im vergangenen Jahr die Arbeitsbedingungen von 15 Crowdsourcing-Plattformen.

Appen erfüllte darin zwar in mehreren Kategorien nicht die Kriterien für faire Arbeit – etwa mit Blick auf pünktliche Bezahlung, faire Verträge und Mitbestimmung. Das Unternehmen wurde jedoch als einziger Anbieter gelistet, der sich systematisch darum bemühe, die lokal geltenden Mindestlöhne zu zahlen. Ausreichend ist das aus Sicht von Braden-Harder aber nicht: „Man kann den gesetzlichen Mindestlohn zahlen und trotzdem Armutslöhne zahlen.“

Appens Spielraum für höhere Löhne ist aber offensichtlich nicht besonders groß. Das Unternehmen steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr fielen die Umsätze um knapp 14 Prozent auf rund 390 Millionen Dollar. Trotz des KI-Booms rutschte das Unternehmen in die Verlustzone. Im ersten Quartal ging der Abwärtstrend weiter. Die Einnahmen gingen um weitere 21 Prozent zurück. Der Börsenkurs brach in den vergangenen zwölf Monaten um rund 60 Prozent ein.

Appen geht davon aus, weiter einstellen zu müssen

Analysten erklären die Probleme damit, dass Appen einen Großteil seines Geschäfts mit nur zwei Kunden – Facebook und Google – macht. Sparmaßnahmen der Konzerne hätten direkt auf Appen durchgeschlagen. CEO Ahmad reagiert nun selbst mit Kostensenkungen, um das Unternehmen bis zum Jahresende wieder profitabel zu machen. Gleichzeitig hofft er darauf, vom Boom der KI-Chatbots zu profitieren – und das Geschäft weiter vom Annotieren von Datensätzen hin zum Training von Sprachmodellen zu verschieben.

Produktchefin Sagiraju sieht darin die Möglichkeit, neue Kundenschichten zu erschließen: Appen könne unterschiedlichsten Unternehmen dabei helfen, eigene Chatbots so zu trainieren, dass Tonalität und Inhalte zu der jeweiligen Firma passen – etwa seriös und faktenorientiert bei einer Bank oder locker und unterhaltsam bei einem Spieleanbieter. Immer mehr Unternehmenskunden abseits der großen Tech-Konzerne würden darauf zurückgreifen, glaubt Sagiraju: „Wir werden deshalb in Zukunft wohl noch mehr Mitarbeiter brauchen.“

Ed Stackhouse freut sich darüber, dass Appen entschieden hat, auch ihn wieder zu brauchen. Das Angebot des Konzerns, auf seinen alten Posten zurückzukehren, will er annehmen: „Ich kann nicht für die Arbeiter kämpfen, wenn ich nicht selbst ein Arbeiter bin.“ Der beste Ort, um Veränderungen zu bewirken, sei von innen heraus.

Die temporäre Kündigung hat aus Sicht von Stackhouse auch eine positive Seite: „Letztendlich haben sie erkannt, dass man das Recht der Arbeitnehmer, sich zu organisieren, nicht einschränken darf“, sagt er und fügt hinzu: „Der Kampf ist noch lange nicht vorbei.“

Erstpublikation: 28.06.2023, 16:36 Uhr.