Apple   Apple-Apps setzen mehr als eine Billion Dollar um

Das Geschäft im App-Store des iPhone-Konzerns ist größer als etwa die Wirtschaftsleistung der Schweiz. Nur ein Zehntel der Umsätze entfällt auf digitale Dienste, ein Land sticht heraus.

Der iPhone-Konzern gibt Einblicke in die Umsätze in seinem App-Store. (Foto: imago images/Future Image) Apple-Geschäft in Amsterdam

Düsseldorf Apple gibt einen detaillierten Einblick in die Ökonomie seines Stores. Demnach setzten App-Betreiber 2022 mehr als 1,1 Billionen Dollar im iOS-Store um, ein Plus von 29 Prozent zum Vorjahr. Zum Vergleich: Die Wirtschaftsleistung der gesamten Schweiz betrug im selben Jahr etwa 840 Milliarden US-Dollar. In den zwei Jahren zuvor waren die Erlöse im App-Store ebenfalls kräftig gestiegen – um jeweils 27 Prozent.

Anlass für die Veröffentlichung ist ein von Apple in Auftrag gegebener Bericht der US-Beratung Analysis Group über den App Store. Danach entfallen von der Gesamtsumme 910 Milliarden Dollar auf physische Waren und Dienstleistungen, 109 Milliarden Dollar auf App-Werbung und 104 Milliarden Dollar auf digitale Waren und Services.