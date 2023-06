 Apple: Warum der iPhone-Konzern von einer schwäbischen Firma schwärmt

Der iPhone-Konzern nennt erstmals seit Jahren Details zu seinen Lieferanten in Europa. Ein traditionsreiches Familienunternehmen kommt besonders gut weg.

Das schwäbische Familienunternehmen Trumpf liefert Mini-Laser für das iPhone. (Foto: Reuters) iPhone von Apple

München, Stuttgart Nur kein Wort über Apple: Der iPhone-Hersteller hat seinen Lieferanten strikt untersagt, über ihre Beziehung zu dem US-Technologiekonzern zu berichten. Das Unternehmen hat allerdings selbst Informationen zu seinen Auftragnehmern aus Europa veröffentlicht – zum ersten Mal seit Jahren.

„Unser Einkaufsvolumen in Europa ist in den vergangenen fünf Jahren um die Hälfte gestiegen: Im abgelaufenen Jahr betrug es 20 Milliarden Euro“, sagte Europachefin Cathy Kearney in einer Videokonferenz mit Medienvertretern. Apple zähle mehr als 4000 europäische Firmen zu seinen Lieferanten, darunter 800 aus Deutschland. Kearney: „Nie hat Europa einen wichtigeren Beitrag für unsere Produkte geleistet als jetzt.“

