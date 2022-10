Apple-Zulieferer Corona-Lockdown in China: Arbeiter von Foxconn fliehen von Gelände

Wegen eines Lockdowns durften Mitarbeiter das Gelände nicht mehr verlassen, sollten aber weiterarbeiten. Berichten zufolge waren die Bedingungen für die Arbeiter jedoch äußerst schlecht.

Auf chinesischen Social-Media-Plattformen zirkulierende Videos zeigten Menschen, bei denen es sich um Foxconn-Beschäftigte handeln soll, über Zäune klettern und auf einer Straße vom Fabrikgelände weggehen (Foto: dpa) Foxconn-Werk in Zhengzhou

Peking In China haben Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. In sozialen Medien kursierten über das Wochenende zahlreiche Videos von Arbeitern, die das Werksgelände des Unternehmens in der ostchinesischen Metropole Zhengzhou verließen. Zu sehen war, wie Menschen teilweise über Zäune kletterten und mit Koffern und Habseligkeiten über Felder entkamen.

Die Stadtregierung verbreitete später eine Mitteilung, wonach das taiwanische Unternehmen Foxconn versprochen habe, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter zu verbessern, die bleiben wollten. Für andere sollten geordnete Transporte bereitgestellt werden.

Das Werk in Zhengzhou, wo in normalen Zeiten mehrere Hunderttausend Menschen arbeiten, ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für die iPhones von Apple. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Berichte über äußerst schlechte Bedingungen gegeben, nachdem in Teilen der Stadt strenge Corona-Maßnahmen verhängt worden waren. Mitarbeiter durften demnach das Gelände nicht mehr verlassen, sollten aber dennoch weiterarbeiten. Auch klagten Arbeiter über Probleme bei der Lebensmittelversorgung. Chinas Wirtschaft leidet darunter, dass Peking nicht von seiner strikten „Null-Corona-Politik“ abrücken will. Diese hat zum Ziel, jeden Ausbruch des Virus im Keim zu ersticken. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Neue Lockdown-Welle in China – Wichtige Wirtschaftszentren betroffen