Apple-Zulieferer Lockdown in China trifft wichtiges iPhone-Werk

Foxconn produziert 70 Prozent aller iPhones weltweit. Um einen starken Einbruch der Produktion zu verhindern, sollen Beschäftigte in einem Pandemie-Modus weiterarbeiten.

In chinesischen Online-Netzwerken kursierten Aufnahmen, die Foxconn-Mitarbeiter bei der Flucht zeigen sollen. (Foto: Reuters) Logo des Apple-Zulieferers Foxconn

Shanghai Durch neue Lockdowns in China drohen Apple Einbußen bei der iPhone-Produktion. Behörden verhängten am Mittwoch Corona-Beschränkungen über ein Industriegebiet der Stadt Zhengzhou, die bis zum 9. November in Kraft bleiben sollen. Auf dem Gelände befindet sich ein wichtiges Werk von Foxconn.

Der Apple-Zulieferer produziert 70 Prozent aller iPhones weltweit. Früheren Aussagen von Insidern zufolge droht ein Einbruch der Produktion in Zhengzhou um bis zu 30 Prozent.

Apple war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Foxconn zufolge arbeitet das Werk weiterhin in einem Pandemie-Modus, in dem Beschäftigte auf dem Gelände übernachten und ihre Freizeit verbringen.

Am Wochenende hatten jedoch in chinesischen Online-Netzwerken Aufnahmen kursiert, die Foxconn-Mitarbeiter zeigen sollen, wie sie zu Fuß über Straßen und Felder in ihre Heimatorte zu gelangen versuchen. Auch deren Echtheit konnte zunächst nicht überprüft werden. Am Standort Zhengzhou sind rund 200.000 Arbeiter beschäftigt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen