Länder und Regionen überbieten sich mit üppigen staatlichen Zuschüssen für Investitionen in neue Halbleiterfabriken. Anleger brauchen nur noch ein wenig Geduld.

Maschine von Aixtron: Das börsennotierte Unternehmen aus Aachen profitiert vom Boom der Stromsparchips. (Foto: Aixtron) Chipanlage

München Die Bagger sind auf dem Weg: In Dresden und Saarbrücken entstehen milliardenschwere neue Chipwerke. So wie in Deutschland errichten die Halbleiterkonzerne weltweit eine Fabrik nach der anderen – mithilfe gewaltiger Subventionen.

Allein Weltmarktführer Samsung will in den nächsten zwei Jahrzehnten mehr als 200 Milliarden Dollar für neue Fertigungsstätten in Südkorea ausgeben. Länder und Regionen überbieten sich mit Zuschüssen: Die USA stellen mehr als 50 Milliarden Dollar zur Verfügung, in der EU sollen es über 40 Milliarden Euro werden. China mobilisiert sogar 136 Milliarden Dollar.

Mit dem Bauboom rücken die Aktien der Equipment-Hersteller in den Blickpunkt. Die Anlagenbauer könnten zu den großen Profiteuren des Subventionswettlaufs werden. Anleger brauchen allerdings Geduld. Dem Branchenverband Semi zufolge werden die Chipkonzerne dieses Jahr wegen der Konjunkturflaute weltweit rund ein Fünftel weniger für die neue Ausrüstung von sogenannten Front-End-Fabriken ausgeben als 2021.

