ASML Europas wertvollster Tech-Konzern halbiert Umsatzprognose – Bedroht ein neuer China-Bann das Wachstum?

München, Peking Die Auftragsbücher bei ASML sind voll: Im zweiten Quartal haben die Chiphersteller Equipment im Wert von 8,5 Milliarden Euro bei dem niederländischen Maschinenbauer geordert. Vorstandschef Peter Wennink sagte an diesem Mittwoch: „Ein neuer Rekord. Wir sehen keinerlei nachlassenden Bedarf.“

Trotzdem sind die Investoren nervös: Am Mittwochmorgen stürzte der Aktienkurs in Amsterdam zum Handelsstart um bis zu vier Prozent ab. Im Tagesverlauf stieg der Kurs aber wieder und notierte auf Vortagesniveau.

Der Grund für die Verunsicherung: CEO Wennink halbierte die Umsatzprognose für 2022. Die Erlöse würden nur noch um zehn Prozent klettern. Wennink erklärte: ASML liefere die Chipmaschinen schneller an die Käufer als früher, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Die Endabnahme finde nun in den Fabriken statt. Daher würden die Umsätze später verbucht.

Seit Jahresbeginn sind die Papiere bereits um fast ein Drittel gefallen, was nicht nur an der neuen Abrechnungspraxis liegt. Vielmehr droht ASML immer stärker die Folgen der Weltpolitik zu spüren.

Europas wertvollstem Tech-Konzern könnte sein Erfolg zum Verhängnis werden. Denn Halbleiter sind knapp, und die Chipbauer bauen weltweit so viele neue Fabriken wie nie. Nur ASML beherrscht die sogenannte EUV-Lithografie, das fortschrittlichste Produktionsverfahren der Branche.

Die Kehrseite der technologischen Spitzenposition: Die USA und China streiten immer heftiger um ASML. Ein Teil vom Umsatz könnte langfristig wegen der Auseinandersetzung der Supermächte wegbrechen.

Die USA drängen die Niederlande, das Exportverbot für Hightech-Maschinen zur Herstellung von Halbleitern auszuweiten. Das berichtet der Finanzinformationsdienst Bloomberg. Bereits jetzt darf ASML keine EUV-Maschinen nach China liefern, die bis zu 160 Millionen Euro pro Stück kosten. Sie fallen unter das Wassenaar-Abkommen zwischen 42 Ländern, darunter den Niederlanden. Darin ist festgelegt, dass die Ausfuhr von Technologie mit gleichzeitig militärischer und ziviler Nutzung durch die Regierung genehmigt werden muss.

Geht es nach den USA, so wird künftig auch der Verkauf von Systemen mit einfacherer Technologie, sogenannten DUV-Anlagen, an die Volksrepublik untersagt. US-Sicherheitsberater drängen schon länger darauf, dass Amerika gut zwei Chip-Generationen Vorsprung vor China wahren sollte.

Damit setzt die Regierung von Joe Biden fort, was der vorige US-Präsident Donald Trump begann. Der Republikaner intervenierte 2018 beim niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, eine Lizenz für den Export einer EUV-Maschine an den chinesischen Chiphersteller SMIC zu verweigern. Trump hatte offenbar Erfolg: Das Equipment erreichte China nie.

Ein Exportverbot für DUV-Maschinen würde ASML stärker treffen als der EUV-Bann. Das Neugeschäft in China käme zum Erliegen. Im gerade abgeschlossenen zweiten Quartal erzielte der Konzern mit den Maschinenverkäufen zwar nur zehn Prozent vom Umsatz in der Volksrepublik. Im ersten Quartal waren es aber noch 34 Prozent. Vergangenes Jahr erwirtschaftete ASML 2,7 Milliarden Euro Umsatz in China, das entspricht 14,5 Prozent aller Erlöse.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete den Versuch der USA als „Tech-Terrorismus“. Dies werde allen Ländern klarmachen, welches Risiko eine technologische Abhängigkeit von den USA darstelle, und sie dazu veranlassen, „schneller unabhängig und selbstständig“ zu werden.

China ist der größte Abnehmer für Halbleiter weltweit. Seit Jahren investieren Staat und Unternehmen Milliarden in Forschung und Entwicklung, um unabhängiger von Importen zu werden. Schätzungen zufolge flossen in den vergangenen zehn Jahren Subventionen in Höhe von 170 Milliarden Dollar, um die Industrie zu fördern. US-Sanktionen verhindern bereits den Verkauf von Chips an chinesische Tech-Konzerne wie Huawei, Hikvision, Semiconductor Manufacturing International (SMIC) oder ZTE.

China ist auf moderne Maschinen angewiesen

Um technologisch aufzuholen, sind die chinesischen Chipproduzenten auf den Zugang zu modernen Maschinen angewiesen. US-Chipausrüster wie Applied Materials und Lam Research dürfen bereits bestimmte Produkte nicht mehr an SMIC verkaufen, den größten chinesischen Hersteller. Nun sollen auch die Auflagen für ASML und Nikon aus Japan erhöht werden.

Die Beschäftigten des Maschinenbauers können lange nicht so viel produzieren, wie die Kunden bestellen. (Foto: via REUTERS) Mitarbeiter von ASML

Nach Schätzungen der Bloomberg-Analysten Masahiro Wakasugi und Brian Moran könnte der Umsatz von ASML um fünf bis zehn Prozent sinken, wenn der Verkauf der DUV-Lithografiesysteme untersagt wird.

Derzeit könnte ASML den Ausfall von China noch verkraften. Vorstandschef Wennink sagte: „Die Nachfrage ist deutlich größer als unsere Kapazitäten.“ So habe ASML Aufträge über 33 Milliarden Euro in den Büchern. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr rechnet Wennink mit einem Umsatz von 20,5 Milliarden Euro.

Wennink warnte in einer Telefonkonferenz mit Analysten davor, China neue Maschinen vorzuenthalten. Das Land sei ein wichtiger Lieferant der Halbleiterindustrie. „China besitzt Kapazitäten, die die Welt benötigt.“ Letztlich sei es aber eine politische Entscheidung, ob sein Unternehmen Kunden in der Volksrepublik bedienen dürfe oder nicht.

Die Kunden müssen mehr als zwei Jahre warten

Den Marktforschern von Trendforce zufolge müssen die Abnehmer der Chipmaschinen-Hersteller weltweit derzeit zwischen 18 und 30 Monaten warten, bis sie das Equipment bekommen. Vor der Pandemie seien es drei bis sechs Monate gewesen, sagten die Experten. Zu den gefragtesten Anlagen gehören Trendforce zufolge die DUV-Maschinen, wie sie ASML herstellt.

Wie lange die gute Auftragslage anhält, ist offen. Der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC kündigte jüngst an, dieses Jahr lediglich 40 Milliarden Dollar für neue Maschinen und Werke auszugeben. Zuvor hatten die Taiwaner bis zu 44 Milliarden in Aussicht gestellt.

Dass sich die einzelnen Weltregionen voneinander abkoppeln, könnte aber auch Vorteile für ASML haben, deutete Wennink an: „Die technologische Souveränität sorgt für große Investitionen und Subventionen.“ Amerika, die EU und Japan unterstützen die Ansiedlung der Chipriesen wie Intel, TSMC, Samsung und Globalfoundries mit Milliarden.

