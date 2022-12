Atlassian Warum die Entwickler-Software Jira jetzt auch die Autoindustrie erobert

Düsseldorf Scott Farquhar fährt ein deutsches Auto. Die Marke will der Australier nicht verraten, weil sie mit Sicherheit ein Kunde seines Unternehmens ist. Das Fahrzeug sei hervorragend verarbeitet, der Motor tadellos, sagt der Chef und Mitgründer von Atlassian. Nur die Software, die lasse doch etwas zu wünschen übrig.

Ob Volkswagen, Mercedes oder BMW, die deutschen Autohersteller hinken bei der Softwareentwicklung Konkurrenten wie Tesla oder BYD hinterher. Um das zu ändern, setzen sie auch auf ein Programm von Atlassian. „Viele Autohersteller nutzen Jira, zum Beispiel BMW und Audi“, sagt Farquhar.

Jira ist eine sogenannte Workflow-Software, die in Unternehmen mehr verändert als nur das Klicken auf neue Kästchen. Im Prinzip wird das agile Arbeiten von Softwareentwicklern auf die Autoherstellung übertragen. „Früher hat man erst das Auto gebaut und dann die Software eingesetzt, so wie ein Motorteil“, sagt Farquhar. „Jetzt werden die Autos um die Software gebaut, die über das Internet immer wieder neu aufgespielt wird. Alles geht viel schneller und dynamischer.“

Auch Autobauer wollen mit Jira agil arbeiten

Es ist das genaue Gegenteil dessen, wie die Autoindustrie früher funktionierte. Dort wird im „Wasserfall“-Verfahren gearbeitet, jedes Bauteil und jede Schraube muss nacheinander eingebaut werden, damit zum Schluss ein Fahrzeug vom Fließband rollt. Entsprechend hierarchisch sind Autohersteller strukturiert; jeder Arbeitsschritt muss präzise ausgeführt werden, die Produktion erfordert große Teams.

Ganz anders bei Software. Bei deren Entstehung herrscht vergleichsweise Chaos: Jedes Entwicklerteam arbeitet eigenverantwortlich und in der eigenen Zeit. Mit Jira kommen die Teams zusammen, jeder teilt alles mit jedem. Denn die Autonomie erfordert Transparenz: Ein Team muss sehen können, was die anderen tun, um auf dieser Grundlage fundierte Entscheidungen treffen zu können.

„Früher hat ein Projektmanager auf einem Papier einen Chart aufgemalt und eine Woche später den Fortschritt überprüft und entschieden, was zu tun ist“, sagt Farquhar. „Das ist viel zu langsam und umständlich. Heute arbeiten Unternehmen agil, wie in der Softwareentwicklung.“

Jira ist mittlerweile zum Standard geworden, auch weil sich alle Branchen digitalisieren. „Es ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte“, sagt Peter Fintl, Vice President Technologie und Innovation bei der Beratung Capgemini. „Wenn Jira morgen weg wäre, wäre auch ein Großteil der kommerziellen Softwareprojekte betroffen.“

Atlassian erhielt erste Bestellung per Fax

Die Anfänge von Atlassian sind die eines klassischen Start-ups. Mit 18 Jahren lernten sich Scott Farquhar und Mike Cannon-Brookes 1998 an der Universität in Sydney kennen. Das IT-Studium warfen sie hin, weil sie nicht bei „seelenzerstörenden“ Unternehmen wie IBM oder PwC arbeiten wollten, wie sie sagen.

Stattdessen hoben sie 10.000 Dollar per Kreditkarte ab und gründeten Atlassian. Das erste Produkt war Jira. Der Name stammt vom japanischen Namen für das Monster Godzilla und sollte anfangs eine „Bug Tracking Software“ für Programmierer sein.

Der Australier gründete mit Mike Cannon-Brooks das Softwareunternehmen, weil er nicht bei „seelenzerstörenden“ Unternehmen arbeiten wollte. (Foto: Atlassian) Atlassian-Mitgründer Scott Farquhar

Daraus entwickelte sich die Software für effiziente Projektentwicklung. Der erste Kunde war 2003 American Airlines – an die Bestellung per Fax kann sich Gründer Farquhar noch gut erinnern. Aus den Einnahmen der Jira-Lizenzen finanzierte sich Atlassian acht Jahre lang selbst, bis 2010 der erste Risikokapitalgeber mit 60 Millionen Dollar einstieg.

„Fokus weg von Technologie, hin zum Profit“

Atlassian hat heute weltweit mehr als 240.000 Kunden, in Deutschland sind neben den Autoherstellern die Software AG oder Deutsche Bank darunter. 2015 ging das Unternehmen an die Börse, was nicht allen Kunden gefiel. „Mit dem Börsengang hat sich bei Atlassian scheinbar einiges verändert, so mancher Nutzer klagte, dass der Fokus weg von der Technologie, hin zum Profit ginge“, sagt Joachim Mayer, Experte für Auto-Softwareentwicklung beim Beratungsunternehmen Capgemini.

Atlassian ist ein Pionier in einem hart umkämpften Markt für Workflow-Management. Der Kursrückgang bei den Tech-Aktien in diesem Jahr hat auch das Unternehmen getroffen, zwei Drittel der Marktkapitalisierung gingen verloren. Als „Zombie-Aktie“ stufte sie die US-Analysefirma New Constructs vor wenigen Wochen ein. „Wir widersprechen fundamental“, erwiderte das Unternehmen damals und verwies auf den positiven Cashflow und starkes Wachstum.

Analysten erwarten für das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr im Durchschnitt einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar, der im Jahr darauf auf 4,3 Milliarden Dollar steigen soll. Langfristiges Umsatzziel ist laut Farquhar zehn Milliarden Dollar.

