Autobauer Tesla legt Rekordzahlen vor – der Schanghai-Lockdown belastet

New York Er kann es nicht lassen: Eigentlich hatte Tesla-Chef Elon Musk noch im Juli angekündigt, der Präsentation der Quartalszahlen und der Analystenkonferenz fernbleiben zu wollen – es sein denn, „es gibt etwas wirklich Wichtiges.“ Doch sowohl im Januar als auch am Mittwochabend war der CEO mit dabei.

Vielleicht wollte Musk, der durch seine angestrebte Twitter-Übernahme in den vergangenen Tagen vor allem Negativschlagzeilen produziert hatte, wieder mit positiven Nachrichten aufwarten. Denn die gibt es zuhauf.

Tesla hat ein Rekordquartal beendet. In den ersten drei Monaten 2022 legte der Umsatz im Jahresvergleich um 81 Prozent zu auf 18,8 Milliarden Dollar (17,3 Milliarden Euro). Das teilte der Konzern am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mit. Der Tesla-Gewinn kletterte auf 3,3 Milliarden Dollar – knapp 660 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Ergebnisse fielen deutlich besser aus als an der Wall Street erwartet: Die Analysten hatten zuvor im Schnitt einen Umsatz von 17,6 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um mehr als fünf Prozent. „Q1 war ein Rekordquartal auf vielen Ebenen“, sagte Musk. „Wir haben Rekord-Auslieferungen erreicht und eine operative Rendite von 19 Prozent. Und das trotz Chip-Schwierigkeiten, Logistik-Problemen und weiteren Hindernissen.“

Auslieferungsrekord und ambitionierte Ziele

Tatsächlich leidet die Autoindustrie rund um den Globus unter hartnäckigen Versorgungsengpässen – etwa bei Computerchips. Auch Tesla ist davon betroffen. Manche Kunden warten über ein halbes Jahr auf ihr Fahrzeug, manche Auslieferungen dürften sich auf 2023 verschieben, hieß es am Mittwoch. Dennoch steigerte der Konzern seine Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 68 Prozent auf 310.048 Autos.

Man strebe für 2022 und die folgenden Jahre ein Wachstum von 50 Prozent pro Jahr an, erklärte Finanzvorstand Zach Kirkhorn. Vielleicht seien sogar 60 Prozent drin, ergänzte Musk. „Wir haben in den vergangenen Wochen Giga Berlin und Texas eröffnet, zwei fantastische Fabriken“, erklärte der Vorstandschef. Noch sei deren Output klein, wie bei allen neuen Fabriken, aber er wachse exponentiell. Bis zum Jahresende wolle man sowohl in Berlin als auch in Texas das Volumen hochgefahren haben.

Noch sei der Output in der neuen Fabrik in Austin klein, aber er wachse exponentiell, glaubt Musk. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Teslafabrik

Lob kam von Laura Hoy, Analystin beim Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown: „Auslieferungen und Produktion stehen bei Tesla immer an erster Stelle“, schrieb sie. Je mehr Autos Tesla produziere, desto billiger würde das Einzelstück für den Konzern. In Verbindung mit gesteigerten Preisen sorge das für einen höheren Gewinn. „Das ist die Lehrbuchdefinition von Skaleneffekten, und Elon Musk hat sie im vergangenen Jahr vor unseren Augen zum Leben erweckt.“

Allerdings, so Hoy, sei der Konzern heute schon hoch bewertet. Umso schwieriger seien weitere Kurssteigerungen. Und: „Der Markt hat kein Problem damit, die Aktien in den freien Fall zu schicken, wenn unvorhergesehene Herausforderungen auftauchen“, meint sie. „Das impulsive Verhalten von Musk ist dabei nicht hilfreich.“ Hinzu kämen inflationärer Gegenwind und die anhaltende Chipknappheit als Belastungsfaktoren.

Lockdown in Schanghai

Die vielen globalen Probleme spielten beim Analysten-Call dann auch eine große Rolle. Ausdrücklich bedankte sich Musk bei seinen Zulieferern sowie den Mitarbeitern des Werks in China. „Vor allem unser Team in der Tesla-Fabrik Schanghai hatte große Probleme aufgrund des Covid-Ausbruchs. Dennoch haben sie es geschafft, die Fabrik wieder in Betrieb zu nehmen.“

Musk gab sich optimistisch. Er sei zuversichtlich, 2022 ganze 1,5 Millionen Autos zu produzieren, nach einer knappen Million im vergangenen Jahr. Ob das funktioniert, hängt jedoch auch von Faktoren ab, die Tesla nur schwer kontrollieren kann.

Zwar erklärte Musk, dass die Produktion im Werk in China vor kurzem in begrenztem Umfang wieder angelaufen sei. Zugleich räumte er ein, dass die Produktion im zweiten Quartal aufgrund des Lockdowns in Schanghai leicht zurückgehen könnte. „Wir haben viele Arbeitstage in der Produktion verloren“, so Musk. Nun werde die Fabrik „mit aller Macht“ wieder in Betrieb genommen. Laut Schätzungen ist seit der Schließung der Fabrik durch die chinesischen Behörden Ende März die Produktion von rund 40.000 Fahrzeugen ausgefallen.

„Mit den beiden kürzlich eröffneten Gigafactorys in Grünheide bei Berlin und Austin scheint das Unternehmen gut aufgestellt zu sein, um die durch den Schanghai-Lockdown verringerten Produktionskapazitäten in Fernost zu kompensieren“, urteilte Autoexpertin Alyssa Altman vom Beratungshaus Publicis Sapient jedoch optimistisch.

Aufgrund der ambitionierten Produktionsziele braucht Tesla zudem große Mengen an seltenen Rohstoffen, vor allem für die Batterieproduktion. „Wir schauen uns sehr genau an, wie wir den nötigen Rohstoffnachschub sichern“, erklärte Musk. Dieser sei „ein limitierender Faktor.“

Probleme beim Autopiloten

Probleme gab Musk erstmals auch bei einem der wichtigsten Zukunftsprojekte des Konzerns zu: dem Autopiloten, den Tesla als „Full Self-Driving"-Funktion vermarktet und für 12.000 Dollar Aufpreis verkauft. Entgegen der Tesla-eigenen Benennung ermöglicht das System bisher bisher keine selbstfahrenden Autos. Die US-Straßenverkehrsaufsicht NHTSA nimmt derzeit den Tesla-Ansatz nach mehreren tödlichen Unfällen unter die Lupe.

Tesla setzt bei der Autopilot-Entwicklung im Unterschied zu anderen Autoherstellern ausschließlich auf optische Kameras in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Die meisten Branchenexperten befürworten Systeme mit zusätzlichen Radar- und Lasersensoren, um die Sicherheit zu erhöhen.

Musk hatte wiederholt verkündet, bis zum Ende des Jahres autonom fahrende Autos an den Start zu bringen. Nun räumte er ein, dass die Fortschritte beim autonomen Fahren länger dauern als erwartet. „Im Bezug auf das vollautonome Fahren habe ich von allen Technologieentwicklungen, an denen ich je beteiligt war, noch nie so viele Fehlentwicklungen gesehen, bei denen es so aussieht, als würden wir den Durchbruch schaffen, es dann aber doch nicht tun“, erklärte Musk.

Neue Produkte kündigte Musk am Mittwoch nicht an. Auch mit Details zum in Texas avisierten Robotaxi – einem automatisierten Fahrservice, dessen Autos keine Lenkräder und Pedale aufweisen sollen – hielt sich Musk zurück. „Das wird ein sehr starkes Produkt, bei dem wir 2024 in die Volumenproduktion kommen wollen“, sagte er. Dies werde ein großer Treiber des Tesla-Wachstums. Ähnliches gelte für den humanoiden Roboter Optimus, so die knappe Erklärung auf Nachfrage.

Um das heißeste Thema der vergangenen Tage drückten sich die Bankanalysten am Mittwochabend freilich herum: das Kaufangebot für Twitter durch Musk. Dieses hatte den Aktienkurs belastet, auch aufgrund der Sorge vieler Beobachter, dass Musk mit der Führung von drei Konzernen – Tesla, der Weltraumfirma SpaceX und Twitter – überbeansprucht wäre.

Eine entsprechende Frage erhielt Musk von den anwesenden Analysten, die sich artig für seine Antworten bedankten, jedoch nicht. Pressefragen waren – wie üblich bei Tesla – nicht zugelassen.

