Autobrains Autonomes Fahren: Auf diese KI hoffen Continental und BMW

Düsseldorf Die Zukunft des selbstfahrenden Autos entsteht derzeit nicht nur im Silicon Valley und in Schanghai, sondern auch in Israel. Nicht nur die mittlerweile weltweit bekannte Intel-Tochter Mobileye aus Jerusalem ist weltweit führend bei entsprechenden Sensoren und selbstlernenden Systemen. In der Hafenstadt Tel Aviv entsteht aktuell ein neuer Herausforderer, der mit überlegener Technologie das autonome Fahren besser und günstiger machen will.

Autobrains heißt das Start-up von Igal Raichelgauz. Es nutzt selbstlernende Künstliche Intelligenz (KI), um autonome Systeme zu verbessern. So brauchen sie nach eigener Auskunft deutlich weniger Rechenleistung und erzeugen damit weniger Wärme – alles entscheidende Vorteile. Denn mit weniger Energie kommen insbesondere elektrisch angetriebene Autos deutlich weiter.

In einer neuen Finanzierungsrunde hat das israelische Start-up nun 120 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, angeführt von Temasek, dem Staatsfond von Singapur. Damit bewerten sie Autobrains mit geschätzten 2,5 Milliarden Dollar.

Für die frühen Investoren hat sich der Einstieg damit bereits ausgezahlt. Neben dem Autozulieferer Continental gehören auch BMW iVentures, Knorr-Bremse und der vietnamesische Elektrohersteller Vinfast zu den Investoren.

Auch der Aufsichtsrat von Autobrains ist prominent besetzt: Der ehemalige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann hat eine siebenstellige Summe in das Start-up investiert und leitet das Aufsehergremium. Er soll dem Start-up die Türen zur Autobranche öffnen. Denn trotz namhafter Investoren aus der Branche verbaut bislang kein Hersteller die Systeme von Autobrains.

Derzeit laufen Gespräche und Tests mit Autoherstellern und Lieferanten. Autobrains versucht, in Deutschland ins Geschäft zu kommen. Neben einem Büro im Silicon Valley und Detroit will die israelische Firma bald eines in Berlin oder München eröffnet.

„Dann wird das Telefon nicht mehr still sein“

Für einen erfolgreichen Markteinstieg muss das Start-up aus Israel beweisen, dass die KI alle Verkehrssituationen mindestens genauso gut beherrscht wie Systeme von Anbietern wie Mobileye, Renesas oder Xilinx. „Es ist nicht einfach, in ein Auto zu kommen“, sagt Investor und Aufsichtsrat Neumann. „Wenn wir es schaffen, dann wird das Telefon nicht mehr still sein, davon bin ich fest überzeugt.“

Denn Autobrains soll die Erfassung der Umgebung für ein autonomes Auto deutlich erleichtern. Bei bisherigen Verfahren wie Deep Learning wird die KI mit Fotos trainiert, um sich im Verkehr korrekt zu verhalten. Dem neuronalen Netz werden Gegenstände wie Bäume, Passanten oder Stopp-Schilder in möglichst großer Anzahl gezeigt. Die Gegenstände werden dafür mit „Labels“ ausgestattet, um eindeutig erkannt zu werden – eine aufwendige Arbeit, meist von Menschen in Handarbeit verrichtet.

Bislang kostet das nicht nur viel Geld, sondern auch Rechenleistung. „Das Versprechen des völlig autonomen Fahrens scheint auf alle Zeiten fünf Jahre entfernt zu sein“, sagte der Autobrains-Chef vor wenigen Monaten, „aber nicht für Autobrains.“

Der Vorstandschef von Autobrains forscht schon lange an KI, hat rund 50 Patente auf seinen Namen angemeldet. Igal Raichelgauz

Raichelgauz selbst treibt die Entwicklung seiner KI voran. Er selbst kommt – wie viele seiner Mitarbeiter – aus dem israelischen Militär und diente einst selbst in der israelischen Eliteeinheit 8200, die Signale abhört oder Codes knackt. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Mitarbeiter auf 120 verdoppelt.

Gemeinsam arbeiten sie an einer KI, die allen Gegenständen sogenannte einfache „Signaturen“ zuordnet: Linien, Farben oder anderen Strukturen im Bild, ohne dabei ins letzte Detail zu gehen. „Die KI braucht kein Learning“, sagt Neumann. „Sie erkennt einen Fußgänger an der Signatur, die für Fußgänger typisch ist, aber nicht, ob der eine rote oder weiße Jacke trägt.“

Künstliche Intelligenz soll damit ähnlich wie ein Mensch fahren. Auch der konzentriert sich nicht die gesamte Zeit auf alle möglichen Szenarien. Fährt er beispielsweise auf der Autobahn, seien Kreisverkehre „kein Thema“. Das soll die KI von Autobrains mit „Agenten“ nachbilden. Ein hierarchisch aufgebautes neuronales Netz schaltet je nach Situation die erforderlichen Agenten ein.

Der Effekt: Die KI braucht laut Autobrains nur zehn Prozent der Rechenleistung im Vergleich zu konventionellen neuronalen Netzen. Das ist wichtig, denn es entsteht weniger Wärme an der Kamera an der Windschutzscheibe oder am Zentralcomputer des Fahrzeugs – also dort, wo die Fahrdaten verarbeitet werden. Damit brauchen die Systeme weniger Kühlung, was Gewicht spart und die Reichweite vor allem bei Elektroautos verlängert.

Unsupervised Artificial Intelligence, also „nicht angeleitete Künstliche Intelligenz (KI)“, ist nach Auffassung von Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM), „vielversprechend“. Die KI entwickelt eigenständig Systeme zur Objekterkennung – ähnlich wie bei der menschlichen Wahrnehmung. Für diese Algorithmen seien weniger Trainingsdaten notwendig und auch unbekannte Objekte würden besser erkannt, so Bratzel.

„Die KI braucht kein Learning – sie erkennt Fußgänger an der Signatur“

Auch Kaspar Sage, Managing Partner von BMW iVentures, hält das Produkt als „skalierungsfähige Plattform“ für „zukunftsweisend“. Weil die Algorithmen weniger Prozessorleistung benötigten und somit auch in kostengünstiger Hardware zum Einsatz kommen könnten, seien sie für die breite Anwendung im Markt geeignet. Das sei ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern, die Trainingsdaten einsetzen, sagt Sage dem Handelsblatt.

Das Geschäft mit dem selbstfahrenden Auto soll stark wachsen: Nach Schätzung von Roland Berger beläuft sich alleine der Umsatz im Software-Markt für Kameras für das autonome Fahren bis zum Level 2 auf 0,9 Milliarden Dollar und wächst in fünf Jahren auf 3,4 Milliarden Dollar.

Autobrains hat sich zum Ziel gesetzt, den großen Konkurrenten Mobileye in diesem lukrativen Markt zu verdrängen. Aktuell beherrscht Mobileye nach Schätzungen des Konkurrenten bis zu 70 Prozent des Marktes für Videoerkennung zum autonomen Fahren. Die Intel-Tochter will bald für 50 Milliarden Dollar an die Börse.

Der frühere Opel-Chef entdeckte Autobrains bei einem Besuch verschiedener Start-ups in Israel. Karl-Thomas Neumann

Investor Neumann ist überzeugt, dass Autobrains mit seiner Technologie auch den Marktführer herausfordern kann. Die Autobranche verbinde eine Hassliebe mit Mobileye. Deren Systeme seien zuverlässig, aber auch teurer, weil sie „nur mit Hardware von Mobileye arbeiten“. Eine Kamera für selbstfahrende Funktionen koste daher 100 bis 120 Euro. Das gehe günstiger.

Auch Jan Mrosik, CEO von Knorr-Bremse, ist von der Technologie überzeugt. Beim Einstieg des Zulieferers bei Autobrains im November sagte er in einer Presseerklärung: Die selbstlernende AI-Technologie von Autobrains habe das Potenzial, die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen (ADAS) sowie das hochautomatisierte autonome Fahren (HAD) in der Nutzfahrzeugindustrie „entscheidend zu prägen“.

„Innovationen im Bereich Automotive kommen häufig von Start-ups, die neue, bahnbrechende Ideen entwickeln“, sagt auch Automobilexperte Bratzel.

Die Technologie werde künftig zunehmend von wichtigen Konzernen der Automobil- und Zuliefererindustrie aufgegriffen. Doch die Konkurrenz im Segment ist groß: Autobrains stehe starker Konkurrenz von etablierten Anbietern wie Mobileye oder Start-ups wie Helm.ai gegenüber und agiere in einem Feld, in dem viele Unternehmen „seit Jahren aktiv und erfolgreich sind“.

