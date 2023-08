Autonomes Fahren Cruise muss Zahl von Robotaxis in San Francisco nach Unfall mit Feuerwehrauto halbieren

Erst seit wenigen Tagen dürfen Robotaxis in San Francisco rund um die Uhr fahren. Nun stieß ein Cruise-Wagen mit einem Feuerwehrauto zusammen.

Der Robotaxidienst muss die Zahl seiner Fahrzeuge in der Stadt nach einem Unfall halbieren. (Foto: Bloomberg) Cruise

San Francisco In San Francisco ist ein Robotaxi des Anbieters Cruise mit einem Feuerwehrauto im Noteinsatz zusammengestoßen. Ein Fahrgast wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die örtliche Verkehrsbehörde hat nun den Robotaxi-Anbieter verpflichtet, bis zum Abschluss der Untersuchungen die Flotte in der Stadt zu halbieren. Es dürfen nun am Tag maximal 50 Robotaxis fahren und in der Nacht bis zu 150.

Erst vor gut einer Woche hatte die kalifornische Aufsichtsbehörde CPUC der General-Motors-Tochterfirma Cruise und der Google-Schwesterfirma Waymo erlaubt, im gesamten Stadtgebiet von San Francisco rund um die Uhr kostenpflichtige Taxidienste mit fahrerlosen Autos anzubieten.

Seitdem ist es bei Cruise zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Ein Handelsblatt-Reporter ist an einem Zebrastreifen beinahe von einem Cruise-Auto angefahren worden, das nicht gehalten hatte. Ein anderen Curise-Auto fuhr in einem abgesperrten Bereich mit frischem Zement. Cruise ließ mehreren Anfragen des Handelsblatts unbeantwortet.