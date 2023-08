Autonomes Fahren Selbstfahrende Autos: Das Debakel von GM in San Francisco

Düsseldorf, San Francisco Ein Zusammenstoß mit einem Feuerwehrfahrzeug im Noteinsatz, eine Fahrt in eine Baustelle mit frisch gelegtem Zement, viele Staus in der Innenstadt – die Bilanz der ersten Tage der Robotaxen von Cruise in San Francisco fällt ernüchternd aus.

Die örtliche Verkehrsbehörde CPUC schreitet nun ein und verpflichtet Cruise, seine Flotte in der Stadt bis zum Abschluss der Untersuchungen zu halbieren. Ab sofort dürften tagsüber maximal 50 Robotaxis fahren, in der Nacht bis zu 150.

Das Experiment auf den Straßen von San Francisco wird von der gesamten Autobranche genau beobachtet: Erst vor einer Woche hatte die kalifornische Aufsichtsbehörde CPUC sowohl Cruise als auch Google-Tochter Waymo erlaubt, im Stadtgebiet rund um die Uhr einen Taxidienst mit fahrerlosen Autos anzubieten – ein wichtiger Erfolg für die Robotaxi-Firmen.

Umso herber ist nun der Rückschlag für den US-Autokonzern GM. Bei den Wachstumsplänen spielt der Robotaxi-Betrieb in San Francisco eine wichtige Rolle, erklärte Cruise-Chef Kyle Vogt vor wenigen Monaten: „Für uns ist das ein Meilenstein, an dem wir viele Jahre gearbeitet haben, und zeigt, dass unsere fahrerlose Flotte realen kommerziellen Wert hat.“

Cruise soll bereits 2025 eine Milliarde und 2030 ganze 50 Milliarden Dollar umsetzen. Allerdings verdient Cruise derzeit kaum Geld. Allein im ersten Halbjahr 2023 beliefen sich die Verluste auf rund 1,2 Milliarden Dollar.

Von diesem Debakel profitiert das Google-Schwesterunternehmen Waymo, das bislang ohne größere Probleme rund 200 Robotaxen in San Francisco betreibt. Das Angebot soll bis nächstes Jahr stark ausgebaut werden.

„Die deutsche Autoindustrie schaut sehr genau nach Kalifornien“, sagt Branchenexperte Peter Fintl, Technologiedirektor von Capgemini Engineering. „Genau solche Probleme wollen sie mit ihren Fahrsystemen nicht haben.“

Deutsche Hersteller müssen mehr Ehrgeiz zeigen

Die deutschen Autohersteller BMW, Mercedes und Volkswagen arbeiten allesamt an dieser Technologie, beschränken sich laut Fintl bei ihren Angeboten eher auf Assistenzsysteme auf Level 3 und 4. Die Autos sind also nicht komplett selbstfahrend, Fahrer müssen im Zweifel eingreifen können. Ein Service mit selbstfahrenden Bussen von Volkswagen in Austin, Texas, steckt noch in der Frühphase.

„Es lastet ein großer Druck auf die deutschen Hersteller, bessere Fahrsysteme anzubieten“, sagt Fintl. Nicht nur Waymo und Cruise arbeiten an Level 4 und 5, sondern auch Elektroautohersteller Tesla sowie zahlreiche chinesische Hersteller.

Mobilfunkausfall sorgt für Verkehrschaos

In San Francisco offenbaren sich derzeit die Grenzen der Technologie. Schon zuvor hatte es mit den selbstfahrenden Autos von Cruise mehrere Zwischenfälle gegeben. Ein Cruise-Auto fuhr in einen abgesperrten Bereich – direkt in frisch gelegten Zement. Auch ein Handelsblatt-Reporter wurde an einem Zebrastreifen beinahe von einem Cruise-Auto angefahren, das nicht gehalten hatte. Cruise ließ mehrere Anfragen zu den Vorfällen unbeantwortet.

Wenige Tage zuvor hatten bereits mehrere Cruise-Fahrzeuge den Verkehr im Innenstadtbereich lahmgelegt. Die Firma hatte dafür Mobilfunkprobleme aufgrund eines Musikfestivals verantwortlich gemacht. Allerdings fand dieses Festival am anderen Ende der Stadt statt.

Auch zu einem Unfall mit einem Feuerwehrauto am Freitag musste das Unternehmen zuletzt Stellung nehmen: Das Fahrzeug habe den Einsatzwagen „fast sofort“ erkannt, sobald er zu sehen gewesen sei, erklärte Cruise in einem Blogbeitrag. An der betroffenen Kreuzung seien herannahende Fahrzeuge wegen einer Kurve aber erst sehr spät zu erkennen gewesen.

Die Software des Cruise-Autos habe zudem Probleme gehabt, den Weg des Einsatzfahrzeugs vorherzusagen, da er im Gegenverkehr gefahren sei. Am Ende habe sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Cruise-Wagen seien allein in diesem Jahr mehr als 168.000 Mal Rettungsfahrzeugen begegnet – ohne jeden Unfall.

Die Rettungskräfte beurteilen die Lage anders: Jeanine Nicholson, Chefin der Feuerwehr in San Francisco, hatte noch vor einer Woche gewarnt, dass die Robotaxis noch nicht sicher genug für einen Dienst rund um die Uhr seien. „Sie sind noch nicht reif“, sagte Nicholson. Allein seit Mai seien Feuerwehreinsätze in mehr als 60 Fällen von Robotaxis gestört worden. Cruise und Waymo hatten hingegen argumentiert, ihre Systeme könnten Sirenen und Einsatzfahrzeuge erkennen und entsprechend reagieren.

Ausbau der Robotaxis in weiteren US-Städten geplant

Der verantwortliche Cruise-Manager Greg Dieterich räumte in einem Blogeintrag ein: „Wir sind uns bewusst, dass wir immer wieder auf herausfordernde Situationen stoßen werden, weshalb die kontinuierliche Verbesserung im Mittelpunkt unserer Arbeit steht.“

Cruise und Waymo testen ihre Roboterwagen schon seit Jahren auf den Straßen von San Francisco – zunächst mit Sicherheitsfahrern, inzwischen auch immer häufiger ohne einen Menschen am Steuer. Perspektivisch sollen die Robotertaxidienste mit Fahrzeugen unterwegs sein, die weder Lenkrad noch Pedale haben. Waymo betreibt zudem einen Dienst in Phoenix in Arizona. Bald soll der Dienst auch in Austin, Los Angeles, Miami und New York starten.

Cruise und Waymo zählen beide zu den profiliertesten Unternehmen, die an selbstfahrenden Autos arbeiten. Waymo begann als Google-Tochtergesellschaft im Jahr 2009 die Entwicklungen. Der Robotaxidienst Waymo One wurde 2018 in einem Vorort von Phoenix in Arizona gestartet. Zur selben Zeit begann auch der Testbetrieb in San Francisco. Aber erst seit der Freigabe von Donnerstag kann Waymo seinen Dienst in San Francisco der breiten Bevölkerung anbieten.

Cruise wurde 2013 gegründet und 2016 vom Autobauer General Motors (GM) aufgekauft und setzt seine Technologie in den Fahrzeugen des Konzerns ein. Beide Dienste kombinieren für ihre selbstfahrenden Systeme detaillierte Straßenkarten mit Sensoren wie Lidar, Radar und Kameras.

„Das ist ein Drama, was gerade in San Francisco passiert, und zeigt die Grenzen der Fahrsysteme auf“, sagt Experte Fintl. „Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Grundsätzlich wird sich die Technologie durchsetzen, weil sie sicherer ist – auch wenn Unfälle leider dazugehören.“

