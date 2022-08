Autonomes Fahren Waymo und Daimler Truck testen vollautomatische Lkw in Texas

Die Google-Tochter und der Truck-Hersteller wollen auf texanischen Highways beweisen, dass vollautomatisierten Lkw die Zukunft gehört. Noch sind jedoch Hindernisse zu überwinden.

Waymo-Truck: Die Google-Tochter testet selbstfahrende "Freighliner"-Lkw von Daimler Truck.

New York Die Google-Tochter Waymo und der deutsche Hersteller Daimler Truck starten Testläufe mit vollautomatischen Lkw. Das teilten beide Unternehmen bei einer virtuellen Pressekonferenz am Dienstag mit. Die Lkw der Daimler-Marke Freightliner sollen selbstständig fahren, im Fachjargon „Level 4“ genannt.

2020 war Daimler Truck eine Partnerschaft mit Waymo eingegangen, um eine vollautomatisierte Lkw-Plattform zu entwickeln. Waymo ist bisher vor allem durch selbstfahrende Taxen bekannt, die das Unternehmen in Phoenix und San Francisco testet.

Getestet werden die durch zahlreiche Sensoren aufgerüsteten Freightliner-Trucks auf öffentlichen Autobahnen rund um Dallas, Texas, und Phoenix, Arizona. In den kommenden Wochen soll es losgehen, so der Plan. Waymo baut hierzu einen Standort in Dallas auf, der als Endpunkt der fahrerlosen Routen dient und die Auswertung erleichtern soll. Es ist der erste maßgeschneiderte Knotenpunkt dieser Art in den USA, wie das Fachportal „Truckinginfo“ notiert.

