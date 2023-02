Ballon-Affäre USA sprechen von „Wahrnehmungslücke“ – Woher kommen plötzlich all die Ufos?

Peking, Düsseldorf Der mutmaßliche chinesische Spionageballon über den USA hat offenbar eine Kettenreaktion ausgelöst. Nachdem das US-Militär am Sonntag ein viertes Objekt abgeschossen hat, bereitet sich auch China auf den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor der nordchinesischen Küste vor.

Inzwischen scheint eine regelrechte Jagd auf Ballons eröffnet: Auch aus Taiwan kam am Montag die Meldung, dass es regelmäßig von chinesischen Militärballons aufgesucht werde.

Es wird immer deutlicher, dass solche Objekte am Himmel keine Seltenheit sind, aber bisher nur bedingt entdeckt wurden. Glen VanHerck, der für den Abschuss des ersten Ballons verantwortliche US-Kommandeur, sprach von einer „Wahrnehmungslücke“.

Der vor gut einer Woche gesichtete erste chinesische Ballon war allerdings mit bloßem Auge von der Erde erkennbar. In der aktuell angespannten Situation mit China warfen die USA Peking Spionage vor und schossen das Objekt ab. China wies die Vorwürfe zurück und betonte, es handle sich um einen Forschungsballon.

Nach dem aktuellen Zwischenfall werden auch frühere Verletzungen des Luftraums neu untersucht und zum Vorwurf gemacht. Aus den USA heißt es, allein in der jüngeren Vergangenheit seien mindestens vier derartige „Überwachungsballons“ aus China durch den US-amerikanischen Luftraum geflogen. Zudem sollen die Ballons aus China nach US-Angaben auf fünf Kontinenten gesichtet worden sein, darunter auch in Europa.

Diplomatische Krise spitzt sich zu: Wer spioniert mehr?

Das chinesische Außenministerium warf den USA am Montag im Gegenzug vor, 2022 etwa zehnmal mit Ballons in großer Höhe „illegal“ in den chinesischen Luftraum eingedrungen zu sein. Ein Sprecher ließ jedoch offen, ob es sich dabei um militärische Flugobjekte handelte. Die USA wiesen die Vorwürfe zurück.

Wir wissen, dass die USA militärische Ballonflüge durchführen. Felix Friedl-Vallon, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Möglich ist das durchaus: „Wir wissen, dass die USA militärische Ballonflüge durchführen“, sagt Felix Friedl-Vallon, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Experte für atmosphärische Fernerkundung ist. Zudem nennt Aerostar, US-Hersteller für stratosphärische Ballons, die US-Luftwaffe als Kunden, als Einsatzzwecke werden etwa Kommunikation, Überwachung und geheimdienstliche Aufgaben aufgezählt.

Auch die beiden größten chinesischen Ballonhersteller Zhuzhou Rubber und Guangzhou Shuangyi Meterologial werden laut Unternehmensangaben von militärischen Einrichtungen beauftragt. Einer Ausschreibung zufolge, die am 10. Februar endete, wollen Militäreinheiten aus den nordchinesischen Städten Dalian, Qingdao und Yantai mehr als 11.200 Wetterballons mit einem Gewicht von zehn bis 750 Gramm kaufen. In einem Artikel einer Zeitung der Volksbefreiungsarmee wurden 2021 Ballons als Basisträger mit einem „einzigartigen militärischen Wert“ bezeichnet, die Luft- und Raumfahrzeuge ergänzten.

Unbekannte Objekte: Auch Drohnen können in der Stratosphäre fliegen

Derweil ist noch immer ungeklärt, ob es sich tatsächlich bei allen in den USA entdeckten und abgeschossenen Objekten um Ballons handelte. Laut Felix Friedl-Vallon können in der Stratosphäre neben speziellen Ballons auch zeppelin-artige Objekte und Drohnen fliegen. So hatte etwa Airbus Defence and Space im Sommer 2021 eine solarbetriebene Zephyr-Drohne für hohe Flughöhen getestet.

Unbestritten ist, dass es sich beim ersten abgeschossenen Flugobjekt in den USA um einen Ballon aus China handelte. Er soll laut Glen VanHerck, dem Befehlshaber des Nördlichen Kommandos der Vereinigten Staaten, etwa 61 Meter hoch gewesen sein und vermutlich so viel gewogen haben wie ein kleines Linienflugzeug. Auf Fotos war auch zu erkennen, dass unten am Ballon technisches Gerät wie Solarzellen hing. Der Stratosphärenballon bewegte sich ungefähr 18 Kilometer über der Erdoberfläche.

Bei dem ersten von den USA abgeschossenen Objekten besteht kein Zweifel, dass es sich um einen Ballon handelte. Das war mit bloßem Auge zu erkennen. (Foto: AP) Eindeutig ein Ballon

Ein Sicherheitsbriefing zwischen dem Weißen Haus und dem US-Kongress legt nahe, dass es sich bei den Objekten zwei und drei ebenfalls um Ballons handelte. Die über Alaska und Kanada gesichteten Objekte sollen die Größe eines Kleinwagens gehabt haben und nur auf einer Höhe von zwölf Kilometern geschwebt sein. Die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand sagte, das Objekt über Kanada habe eine „zylindrische Form“ gehabt.

Keine Erklärung für mehr als 170 Flug-Phänomene seit Sommer 2021

Noch spärlicher sind die Informationen über das vierte Objekt, das am Sonntag über dem Huronsee im Bundesstaat Michigan abgeschossen wurde. Es soll laut US-Verteidigungsministerium achteckig gewesen und nur sechs Kilometer hoch geflogen sein.

Das Aufkommen von nicht identifizierten Flugobjekten hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Laut einem Bericht der US-Regierung von Mitte Januar haben die US-Geheimdienste in den vergangenen anderthalb Jahren 366 nicht klar identifizierbare Flug-Phänomene gesichtet. Davon wurden 163 als Ballons eingestuft, 26 als Drohnen. Für mehr als 170 Flug-Phänomene fehlt bisher eine Einstufung.

Das US-Verteidigungsministerium hatte 2020 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die „ungeklärte Phänomene in der Luft“ analysieren soll, die „eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten“. Dazu gehören auch physikalische Phänomene.

Ob die Behörden über die jetzt abgeschossenen Objekte derweil bereits mehr wissen, als sie sagen wollen, ist unklar. „Hier vermischen sich tatsächliche Beobachtungen mit berechtigten Sicherheitsinteressen und Spionageabwehr“, sagt Hakan Kayal, der als Raumfahrt-Professor an der Universität Würzburg ebenfalls nicht identifizierte Flugphänomene untersucht. Vor dem Hintergrund des aktuellen Konflikts sei auch Desinformation nicht auszuschließen. Beide Parteien haben ein Interesse an der Deutungshoheit.

