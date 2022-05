Banking-Software Umstrittene SAP-Abspaltung Fioneer: Hasso-Plattner-Stiftung steht kurz vor dem Ausstieg

Düsseldorf Die Konstruktion sorgte schon zum Start für viel Kritik: SAP hatte im vergangenen Jahr angekündigt, das Geschäft mit Finanzdienstleistern in einem Joint Venture mit der Beteiligungsgesellschaft Dediq weiterzuführen. Dabei beteiligte sich die gemeinnützige Stiftung von Mitgründer, Großaktionär und Aufsichtsratschef Hasso Plattner als Kapitalgeber. Investoren befürchteten Interessenkonflikte.

Als Reaktion hat die Hasso Plattner Foundation (HPF) angekündigt, ihren Anteil an einen neutralen Investor zu verkaufen. Der Ausstieg der Stiftung nimmt nun konkrete Formen an: „Wir sind in der Schlussphase mit verschiedenen Investoren und gehen davon aus, dass wir zeitnah erste Ergebnisse sehen“, sagte Herbert Heitmann, Sprecher der Hasso Plattner Foundation (HPF) dem Handelsblatt.

Knapp ein Jahr nach der Ankündigung des Verkaufs könnten die beteiligten Akteure damit bald einen Schlussstrich unter die Episode ziehen. Gerade SAP steht als börsennotiertes Unternehmen unter Rechtfertigungsdruck: Auf der Hauptversammlung am Mittwoch ist mit kritischen Fragen der Investoren zu rechnen. Denn mögliche Interessenkonflikte und die schwer nachvollziehbare Bewertung des Joint Ventures sorgen weiterhin für Unruhe.

Fioneer entwickelt Speziallösungen für Banken und Versicherungen. Das Joint Venture soll gewährleisten, dass die Einheit unabhängig von SAP agiert, die Produkte aber kompatibel mit dem Portfolio des deutschen Softwareherstellers sind. Der Geschäftsbereich galt im Konzern zuletzt als vernachlässigt, die Ausgründung soll für neue Dynamik sorgen.

„Wenn SAP Fioneer mit ihren Lösungen, die auf unserer Technologie basieren, erfolgreich am Markt ist, profitiert auch SAP“, sagte Georg Kniese, der bei SAP den Bereich Corporate Development leitet und den Deal verhandelt hat – etwa durch den Verkauf von Lizenzen.

Als Partner für die Ausgründung gewann SAP die Dediq: Die Münchener Beteiligungsgesellschaft hat laut den Verkaufsunterlagen, die dem Handelsblatt vorliegen, 309 Millionen Euro Eigenkapital zur Verfügung gestellt und weitere 300 Millionen Euro zugesagt, wenn beispielsweise Akquisitionen finanziert werden sollen. Dafür erhielt der Investor 80 Prozent der Anteile, der Softwarehersteller blieb mit 20 Prozent beteiligt.

Die Beteiligung finanzierte Dediq nicht vollständig aus eigenen Mitteln, die Hasso Plattner Foundation steuerte einen erheblichen Teil bei. Das Resultat: An der Zweckgesellschaft, über die sich Dediq an Fioneer beteiligt, hält Dediq-Chef Matthias Tomann über seine Firma MTI Beteiligungen direkt 35,3 Prozent der Anteile, die Stiftung 46,1 Prozent. Die restlichen Anteile entfallen auf mehrere Investoren aus dem Dediq-Umfeld.

Angesichts der Kritik erklärte die Stiftung im Juli 2021, dass sie den Deal für sauber halte. So sei Hasso Plattner nicht an den Investitionsentscheidungen beteiligt. Trotzdem kündigte die Organisation an, den Anteil an einen neutralen Investor weiterverkaufen zu wollen, und zwar, ohne dabei einen Gewinn zu erzielen. Finanzkreisen zufolge liegt die Bewertung von Fioneer bei rund 760 Millionen Euro.

Komplexe Abspaltung erschwert den Deal

Ursprünglich sollte die von der Investmentbank UBS organisierte Transaktion bis zum Jahreswechsel abgeschlossen sein. Die Gespräche verzögerten sich jedoch aus mehreren Gründen.

Ein großes Problem: Das Geschäft mit Spezialprodukten für die Finanzbranche war bei SAP keine separate Einheit. „Es ist schwierig, die Bewertung zu verstehen, weil es keine geprüften historischen Finanzberichte gibt“, sagte Dediq-Chef Matthias Tomann dem Handelsblatt. Unter anderem deswegen habe die Anbahnung des Deals auch gut 18 Monate gedauert.

Zudem mussten sich Interessenten auf mehrere Vorgaben einlassen. Der Investitionshorizont soll bis in die 2030er-Jahre reichen, was für viele Investoren zu langfristig ist. Zudem standen allein stimmrechtslose Anteile zum Verkauf. Private-Equity-Gesellschaften, die erworbene Firmen optimieren und dann weiterverkaufen, fielen damit als Bieter aus. Andere Anbieter von Bankensoftware wiederum schieden aus, weil sie in Konkurrenz zu SAP stehen.

Die Rolle des Gestalters übernimmt allein Dediq. Die künftigen Investoren seien vergleichbar mit „Limited Partners“, die ihr Geld Private-Equity-Firmen anvertrauen, sagte Dediq-Chef Matthias Tomann. Dediq agiere wie ein General Partner und bekomme dabei eine branchenübliche Vergütung.

Dediq erhält jährlich Beratungsgebühren von zunächst zwei Prozent, später 1,5 Prozent auf das eingezahlte Kapital. Die Gebühren sind begrenzt auf die Erstinvestition von 309 Millionen. Auf die zusätzlichen 300 Millionen soll es keine Gebühren geben. Die Gewinnbeteiligung (Carried Interest) von Dediq beträgt maximal 25 Prozent, allerdings könnte am Ende je nach Verkaufsrendite auch ein niedrigerer Wert zu Buche stehen.

Dediq-Chef Tomann hat seine Anteile zu einem günstigeren Preis bekommen als die übrigen Investoren: Tomann hat zu einem Preis von 121 Euro je Anteil alle stimmberechtigten „Serie A“-Aktien für zusammen 43 Millionen Euro erworben. Weitere Co-Investoren aus dem Dediq-Umfeld sowie die Hasso-Plattner-Stiftung haben zu einem Preis von 410 Euro je Aktie alle bisherigen „Serie B“-Aktien für zusammen 267 Millionen Euro gekauft.

Erheblicher Investitionsbedarf belastet Bewertung

Ein Thema auf der SAP-Hauptversammlung dürfte daher die schwer nachvollziehbare Bewertung von Fioneer sein. Wettbewerber wie Temenos und Guidewire werden an der Börse mit dem Siebenfachen ihres Umsatzes gehandelt, Infosys und Wipro mit dem Drei- bis Vierfachen. Dediq und SAP bewerteten Fioneer dagegen nur mit dem 2,8-Fachen der Erlöse, die in diesem Jahr laut den Verkaufsunterlagen 266 Millionen Euro erreichen sollen.

SAP äußerte sich nicht konkret zu den Zahlen. Gegenstand der Transaktion seien nur die branchenspezifischen Lösungen für Finanzdienstleister und dabei wiederum nur der Lizenzverkauf und die Beratung, nicht jedoch die Wartung der Bestandskunden, sagte SAP-Manager Kniese aber.

Da dieser traditionell profitable Geschäftsteil bei SAP verblieben sei, habe das zu einer geringeren Bewertung als bei einer kompletten Geschäftsübergabe geführt. Dediq-Chef Tomann betonte zudem den erheblichen Investitionsbedarf. Fioneer erwirtschaftet derzeit Verluste, das Betriebsergebnis (Ebitda) soll bis einschließlich 2023 negativ sein.

Für die Zukunft hat Fioneer indes große Pläne: Bis 2025 soll der Umsatz laut den Verkaufsunterlagen auf 680 Millionen Euro zulegen, bis 2030 auf 1,45 Milliarden Euro, hauptsächlich mithilfe von Akquisitionen und Innovationen, die die bestehende Plattform ergänzen und zusammen mit den Kunden entwickelt werden sollen.

Das Betriebsergebnis (Ebita) soll von minus 60 Millionen Euro in diesem Jahr über plus 98 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 381 Millionen Euro im Jahr 2030 zulegen. Fioneer setzt sich zum Ziel, deutlich mehr Geld aus seinen Kunden herauszuholen als bisher, etwa durch engere Betreuung der Kunden mit Serviceangeboten. Während Wettbewerber Avaloq im Schnitt 3,7 Millionen Euro pro Kunde umsetzt, sind es bei Fioneer rund 400.000 Euro.

Mehr: Von Apple bis McKinsey: Warum Partnerschaften für SAP so wichtig werden.