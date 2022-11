Bedrohung durch Drohnen Drohnenalarm – Was passiert, wenn Unternehmen zum Angriffsziel werden?

Düsseldorf, Berlin Die Drohnen über den Öl- und Gasplattformen vor Norwegen kommen mit unklaren Absichten. Sie bereiten Mitarbeitern von Wintershall Dea zunehmend Sorgen. Angegriffen worden sei man nicht, nur ausgespäht. Die Situation sei aber „extrem beunruhigend“ sagt Paul Smith, Finanzchef des Öl- und Gaskonzerns.

Smith verweist auf Bilder aus der Ukraine. Dort würden die ferngelenkten Flugobjekte genutzt, „um sowohl Zivilisten als auch Energieinfrastruktur zu attackieren.“ Von den Drohnen in Norwegen hingegen ist in Deutschland bisher wenig zu hören und zu lesen.

Vielleicht auch, weil sie bisher viel mehr Fragen aufwerfen, als es Antworten darauf gibt.

Offiziell sind die Absender der unbemannten Flugkörper nicht bekannt. Das norwegische Militär bringt sich mit Kriegsschiffen in Stellung. Militärexperten vermuten: Die Drohnen werden von Moskau geschickt. Sie sollen spionieren, einschüchtern, vielleicht sogar sabotieren.

Nach Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines vor der dänischen Insel Bornholm im September ist die Alarmbereitschaft hoch. Schon seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine warnen Sicherheitsbehörden vor Attacken auf kritische Infrastruktur in Ländern, die sich an den Sanktionen gegen den Aggressor beteiligen.

„Bedrohungslage für Drohnenangriffe angespannter als jemals zuvor“

Ob Spionage durch ferngesteuerte Kleindrohnen oder mögliche Attacken durch autonom fliegende Kleinflugzeuge – nicht nur militärische Objekte sind potenzielle Ziele von Drohnen. „Die Bedrohungslage für Drohnenangriffe auf deutsche Unternehmen ist angespannter als jemals zuvor", sagt Niko Seeger, Direktor für Consulting-Dienste bei der IT- und Unternehmensberatung CGI Deutschland.

So beobachtet der Sensorspezialist Hensoldt ein erhöhtes Interesse an Drohnenabwehrtechnik. Beim Bundesverband Deutsche Industrie (BDI) verzeichnet der für Sicherheit zuständige Matthias Wachter zunehmend Anfragen von Industrieunternehmen und Behörden, die Drohnen über ihren Anlagen sichten und Beratung suchen.

Besonders gefährdet seien Flughäfen und Bahntrassen, sowie IT-Netzwerkbetreiber und Telekommunikationsunternehmen, sagen die Experten. Doch was sollten und können sie gegen diese Bedrohung tun?

Recherchen des Handelsblatts zeigen, dass die technischen Möglichkeiten begrenzt und kaum erprobt sind. Juristisch liegt vieles in einer Grauzone. Sicher ist: Selber abschießen oder abwehren dürfen Unternehmen Drohnen in Deutschland nicht. Wer eine Drohne sichtet und sich bedroht oder ausgespäht fühlt, muss die Polizei einschalten. Der Einsatz der Bundeswehr kommt in Deutschland nur im Fall eines Terroranschlags oder einer äußeren Bedrohung in Betracht. Und selbst das Militär kann nur bedingt helfen: viele Drohnenabwehrmaßnahmen sind noch in der Erprobung.

Abschießen, stören, fangen: Wie wehrt man eine Drohne ab?

Die von den Drohnen in Norwegen betroffenen Unternehmen geben zu den konkreten Maßnahmen nur begrenzt Auskunft. „Angesichts der jüngsten Vorkommnisse bei den Nord-Stream-Pipelines hat Wintershall Dea, wie alle Betriebsführer auf dem norwegischen Kontinentalschelf, das Sicherheitslevel erhöht“, sagt eine Sprecherin.

Man befinde sich im engen Dialog mit den norwegischen Sicherheitsbehörden. Ähnlich klingt es beim Erdöl- und Erdgaskonzern Equinor. Man habe das Sicherheitsniveau in Norwegen „für alle Bürostandorte, Anlagen, Onshore-Einrichtungen, Versorgungspunkte, Hubschrauberbasen und Schiffe“ erhöht.

Südkorea testet Netze im Einsatz gegen Drohnen-Attacken. Eine Anti-Terror-Übung Ende Oktober 2022. (Foto: Reuters) Mit Drohnen gegen Drohnen

Smart Shooter: Israelische Zielerkennungssoftware könnte Schützen helfen, Drohnen zu treffen

Schon kleine Drohnen, die etwa mit Kameras ausgestattet sein können, stellen eine Herausforderung dar. Für einen Scharfschützen sei es nicht möglich, so fliegende Drohne abzuschießen, sagt ein Insider. Allerdings habe die israelische Firma Smart Shooter eine Zielerkennungssoftware entwickelt, die unter anderem auch das ermöglichen soll.

UAV-Abschuss-Vogelperspektive

Michal Mor, CEO und Gründer von Smart Shooter, sagte dem israelischen Nachrichtensender i24News über seine Software: „Es macht keinen Unterschied, ob ich gut oder schlecht schieße. Das System korrigiert alle meine Fehler.“ Bei größeren, mit Sprengstoff beladenen Drohnen wird es noch komplexer. Hier gelten Laserwaffen als geeignetste Abwehrmittel. Ende Oktober hatte die Bundeswehr einen ersten Testerfolg gemeldet: Zuvor war es ihr auf der Ostsee gelungen, von einer Fregatte aus eine Drohne abzuschießen.

Bundeswehr steht bei Einsatz von Laserwaffen gegen Drohnen noch am Anfang

Hinter der Entwicklung des Laserwaffendemonstrators stehen der Luftverteidigungsspezialist MBDA Deutschland und Rheinmetall. Von einer Einsatzfähigkeit könne allerdings noch lange nicht die Rede sein, heißt es im Umfeld der Marine.

Dennoch haben die Laserwaffen Vorteile gegenüber herkömmlichen Geschossen. „Drohnen können im zivilen Bereich nicht mit kinetischen Mitteln bekämpft werden. Die Gefahr von Kollateralschäden wäre zu groß“, sagt Thomas Gottschild, Geschäftsführer der MBDA Deutschland. Mit kinetischen Mitteln meint Gottschild Geschosse wie Gewehrkugeln oder Granaten.

Doch es gibt noch andere Möglichkeiten. Derzeit kämen „zum Beispiel elektromagnetische Störung und Cybertechnologie in Betracht, um die Drohnen zum Absturz zu bringen, sie zu hacken oder sie umzulenken.“ Aber auch diese Technologien bringen viele Risiken mit sich.

Die Kernkompetenz des Sensorspezialisten Hensoldt beider Drohnenabwehr liegt im Stören von Steuerungssignalen. Ein Sprecher erklärt: „Diese elektronischen Abwehrmaßnahmen dürfen im zivilen Bereich sehr eingeschränkt und ausschließlich von der Polizei eingesetzt werden.“ Elektronische Abwehrmaßnahmen könnten zum Beispiel Mobilfunksignale und damit auch Gespräche zwischen Rettungskräften unterbrechen.

Flughäfen sind ein besonders leichtes Angriffsziel

Wegen solcher Nebenwirkungen werden an Flughäfen bisher andere Mittel erprobt. Dort sind Drohnen schon seit Jahren ein Problem: Auch Hobbypiloten, die sich mit Drohnen in Sicherheitszonen nur verirrt haben, sind eine Gefahr für startende und landende Maschinen.

Bis Ende September verzeichnete die Deutsche Flugsicherung (DFS) insgesamt 129 Behinderungen von Piloten. Das sind fast so viele wie zum gleichen Zeitpunkt 2018, dem Jahr mit den bisher meisten gemeldeten Behinderungen und dem Drohnenzwischenfall in England, bei dem für 32 Stunden der Flughafen London Gatwick lahmgelegt wurde.

Es war auch das Jahr, in dem zwei Wissenschaftler an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr anfingen, mit Fangnetzen auf Drohnenjagd zu gehen. Ihre Abfangdrohne soll auch Unternehmen im zivilen Rahmen vor Spionage und Sabotage schützen.

Projekt Falke: Verfolgungsflug und Abfangen aus der Sicht des Eindringlings

Mit dem Projekt „Falke“ haben Gerd Scholl, Professor für Elektrische Messtechnik, und Laborleiter Ralf Heynicke mit Partnern aus Industrie und Behörden ein System zur Entdeckung bis zur Sicherung von Drohnen erprobt. In einem ersten Anwendungsfall soll es den sicheren Betrieb von Flughäfen gewährleisten. „Unser Interventionsmittel ist eine Abfangdrohne, die kleine Drohnen einsammeln und an einem vordefinierten Ort ablegen soll“, sagt Gerd Scholl.

Möglich wird das durch Netze an der Abfangdrohne, die mithilfe intelligenter Software im richtigen Moment ausgeworfen werden und kleinere Drohnen einfangen können. „Ziel ist, die Drohne möglichst unbeschädigt zur Untersuchung an die Bundespolizei und später zur Beweissicherung an die Staatsanwaltschaft übergeben zu können“, sagt Heynicke.

Doch selbst nach dem erfolgreichen Pilotversuch ist noch unklar, ob eine Bank, ein Autohersteller oder ein Chemiekonzern das System der Hamburger Wissenschaftler tatsächlich einsetzen dürften. Schon das Betreiben eines Radarsystems zur Detektion von Drohnen ist laut Insidern nicht ohne Weiteres erlaubt. Ein spezielles Drohnendetektionssystem von Hensoldt ist zwar bei zwei zivilen Betreibern im Einsatz – allerdings im Ausland.

