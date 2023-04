Der Telekommunikationsriese meldet immerzu neue Rekorde – allerdings auch bei der Verschuldung. Unterdessen nimmt die Abhängigkeit vom US-Geschäft weiter zu.

Im Januar ist die T-Aktie erstmals seit Jahrzehnten wieder über die Marke von 20 Euro gestiegen. Deutsche Telekom im Bilanzcheck

Hamburg Am 10. Januar war es so weit: Der Aktienkurs der Deutschen Telekom stieg über 20 Euro – zum ersten Mal seit mehr als 22 Jahren. Für die Führungsmannschaft war es wie das Durchbrechen einer unsichtbaren Mauer. Der Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges ließ zur Feier des Tages eigens einen Jubel-Post auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn absetzen. Ein „historischer Moment“, so Höttges.

Manch ein Telekom-Manager fragte sich schon länger, wann der Markt den jüngsten Erfolgen entsprechend reagieren würde. Die Deutsche Telekom verdient derzeit mehr Geld als je zuvor und ist an der Börse nun über 100 Milliarden Euro wert. Und Höttges, der sich dafür rühmt, nie zufrieden zu sein, sieht dabei noch reichlich „Luft nach oben“.

Die Rekorde sind vor allem den Erfolgen von USA-Vorstand und Chefinvestor Thorsten Langheim geschuldet. Der Ex-Blackstone-Mann polierte Beteiligung um Beteiligung, bis das Gold zum Vorschein kam. Allen voran die Tochter T-Mobile US.

