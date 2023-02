Der Chiphersteller wächst rasant, hängt aber bei der Rendite noch der Konkurrenz hinterher. Gefährlich kann für den Dax-Konzern der starke Fokus auf China werden.

Investoren sehen bei der Marge des Chipkonzerns noch Luft nach oben. Infineon im Bilanzcheck

München Es geht aufwärts bei Infineon. Der seit April amtierende neue Vorstandschef Jochen Hanebeck schließt nahtlos an die Erfolgsbilanz seines Vorgängers Reinhard Ploss an. Er kann auf der Hauptversammlung am Donnerstag fast nur Gutes berichten, wie der Bilanzcheck des Handelsblatts zeigt.

Dennoch ist der Ingenieur gefordert. „Infineon ist den Margen der Wettbewerber bisher hinterhergehinkt“, sagt Markus Golinski, Portfoliomanager bei Union Investment. Mit dem im Herbst von Hanebeck verkündeten neuen Margenziel von 25 Prozent – sechs Prozentpunkte mehr als bisher – sei der Konzern zwar auf dem richtigen Weg: „Aber es gibt noch Potenzial nach oben.“

