Bildung Australischer E-Learning-Anbieter kauft Berliner Start-up Blinkist

Frankfurt Das auf Buch-Zusammenfassungen spezialisierte Berliner Start-up Blinkist erhält einen neuen Eigentümer. Die australische E-Learning-Firma Go1 übernimmt die Firma, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Zum Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben.

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, wird Blinkist bei dem Deal mit rund dem Vierfachen seines Umsatzes bewertet. Das entspricht rund 200 Millionen Euro.

Blinkist hat gut 5500 Zusammenfassungen von Sachbüchern im Angebot, die sich Nutzer eines kostenpflichtigen Abonnements durchlesen oder anhören können. Die Firma soll künftig eine neue Sparte von Go1 bilden, das bisher auf digitale Fortbildungsangebote für Unternehmen ausgerichtet ist.

Die auf Unternehmenskunden ausgerichtete Go1 bekommt durch den Zukauf erstmals Zugang zum deutschsprachigen Raum. Die Marke Blinkist soll erhalten bleiben, das Angebot kontinuierlich ausgebaut werden. Blinkist-Gründer Holger Seim wird operativer Chef (COO) der neuen Sparte.

Go1 bietet digitale Aus- und Weiterbildungen an. In 60 Ländern können acht Millionen Nutzer auf eine Bibliothek von 80.000 Kursen zurückgreifen. Zu den Investoren gehören etwa Softbank, Seek und M12, der Wagniskapitalarm von Microsoft.

„Durch das Zusammengehen ergeben sich neue Chancen, dadurch entsteht ein echter Marktführer im Bereich des E-Learnings“, sagte Seim dem Handelsblatt. Die Geschäfte ergänzten sich gut, Entlassungen seien nicht geplant. Blinkist hat 170 Mitarbeitende, Go1 etwa 500. „Das ist kein Notverkauf. Blinkist war in den vergangenen drei Jahren Cashflow-positiv“, sagt Seim.

Von den Risikokapitalgebern, die Blinkist Wachstumskapital zur Verfügung gestellt haben, tauschen viele einen großen Teil ihrer Blinkist-Anteile in Go1-Anteile. Keiner verkaufe komplett, hieß es in Finanzkreisen. Allerdings ließen sich von den kleineren Investoren einige mehr in bar als in Aktien bezahlen, was auch mit steuerlichen Gründen zusammenhänge.

KI soll menschengemachte Zusammenfassungen nicht ersetzen

Blinkist erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro und einen positiven Kapitalfluss. Auch weiterhin setzt Blinkist auf menschengemachte Zusammenfassungen – sogenannte „Blinks“ – von Sachbüchern aus Bereichen wie Wirtschaft, Karriere, Gesellschaft und Naturwissenschaften.

Zwar könnte künftig auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen, sagt Seim. Man experimentiere bereits mit GPT-4, dem Sprachmodell hinter ChatGPT, und sei bald in der Lage, dieses im größeren Maßstab in den Produktionsprozess einzubinden. „Noch ist es aber nicht Teil unseres Standardprozesses“, sagt Seim. „Bisher sind Menschen nicht ersetzbar für die Erstellung einer qualitativ hochwertigen Zusammenfassung eines Sachbuchs.“

Auch die Auswahl der relevanten Bücher und die Aufnahme der meist 15-minütigen Audiodateien lassen sich noch nicht an KI auslagern. „Text-zu-Sprache ist schon ganz gut – aber noch lange nicht gut genug für einen Podcast, den man mit Genuss hört“, sagt Seim.

