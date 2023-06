 Bits & Pretzels: Michelle Obama spricht auf Münchener Gründer-Messe

Lange haben die Macher der Bits & Pretzels um die frühere First Lady geworben. Jetzt konnten sie die Unternehmerin als Toprednerin gewinnen.

Die frühere First Lady der USA wird auf der Münchener Gründermesse Bits & Pretzels auftreten. (Foto: AP) Michelle Obama

Düsseldorf Michelle Obama wird im September bei der „Bits & Pretzels“ in München auftreten. Das kündigten die Veranstalter am Montag an. Bei der Gründermesse, die vom 24. bis 26. September stattfindet, soll die frühere First Lady in einem moderierten Gespräch von ihrem Werdegang und über die Arbeit ihrer Produktionsfirma Higher Ground berichten.

Seit Jahren hätten sich Besucherinnen und Besucher der Bits & Pretzels gewünscht, dass Obama zu der Veranstaltung kommt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter Andy Bruckschlögl, Bernd Storm van’s Gravesande und Felix Haas. Obama führe die Liste der am häufigsten vorgeschlagenen Rednerinnen und Redner Jahr für Jahr an. „Als Hauptgrund nennt unser Publikum immer wieder ihren beeindruckenden und einnehmenden öffentlichen Redestil, ihre Führungserfahrung und ihr Engagement für Vielfalt, Inklusion und soziale Gerechtigkeit“, teilen die Bits-&-Pretzels-Gründer mit.