Blockhain-Umgebung „Metaverse“ ist für fast die Hälfte der deutschen Unternehmen kein Thema

Die deutsche Wirtschaft mag dem US-Hype um eine dezentrale Digitalumgebung nicht recht folgen. Allerdings planen laut Bitkom auf Sicht 41 Prozent der Unternehmen mit entsprechenden Investitionen.

Das „Metaverse“ bezeichnet unter anderem eine digitale und interaktive Umgebung, die mit einer Virtual-Reality-Brille betreten werden kann. (Foto: Bloomberg) Virtual-Reality-Brillen auf der Metaverse Expo in Japan

Berlin Die Wirtschaft in Deutschland steht der Vision eines „Metaverse“ skeptisch gegenüber. In einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde, erklärte jedes zweite Unternehmen (48 Prozent), keine Investitionen in die virtuellen Welten zu planen. Nur jedes zehnte Unternehmen will noch in diesem Jahr oder 2023 Geld in „Metaverse“-Projekte stecken. 41 Prozent der Firmen kündigten an, dass sie 2024 oder in den nächsten fünf Jahren in diesen Bereich investieren werden.

Das „Metaverse“ bezeichnet zum einen eine digitale und interaktive Umgebung, die mit einer Virtual-Reality-Brille betreten werden kann. Darin können User als Avatare arbeiten, spielen, sich treffen oder einkaufen. Zum „Metaverse“ werden aber auch Anwendungen gerechnet, bei denen digitale Informationen im realen Sichtfeld der Anwenderinnen und Anwender angezeigt werden.