Bluetooth-Technologie Was ist Auracast Broadcast Audio?

Der neue Bluetooth-Standard erweitert den Umfang der Bluetooth-Funktion und bietet neue Möglichkeiten. Die ersten Produkte sollen noch 2023 erscheinen. Ein Überblick.

Ein Mann streamt Musik via Bluetooth auf seine Kopfhörer. (Foto: imago images/Westend61) Erfahren Sie hier, welche Vorteile der neue Bluetooth-Standard bringt.

In einer Zeit vor Apples Airdrop, Xiaomis ShareMi, Googles Nearby Share oder der Cloud wurden Bilder und Musik via Bluetooth von einem Handy auf das andere übertragen. Mit der Zeit wurden die Übertragungsraten schneller und Smartphonehersteller entwickelten eigene Konzepte, Dateien mit anderen zu teilen. Bis auf einige wenige Ausnahmen waren Nutzer bisher mit der Standard-Bluetoothfunktion auf eine gleichzeitige Verbindung mit einem anderen Gerät begrenzt. Auracast Broadcast soll diese Grenzen sprengen. Welche Vorteile der neue Bluetooth-Standard für den privaten und kommerziellen Bereich bringt, lesen Sie hier.

Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine drahtlose Funkverbindung zwischen zwei Geräten. Über diese Verbindung können bluetoothfähige Geräte kommunizieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei sehr umfangreich. Es können unter anderem Nachrichten an ein anderes Gerät gesendet oder zum Beispiel Daten von einem medizinischen Gerät an ein weiteres übermittelt werden.

Bluetooth ist ein Verbindungsstandard, der sich in vielen Bereichen des Alltags bewährt hat. Smartwatches senden die aufgezeichneten Daten, wie zum Beispiel Schrittzahl, Herzfrequenz und das Belastungslevel, an das Smartphone. Dabei übernimmt die Smartwatch lediglich die Messung und kurzzeitige Speicherung der Daten. Die Verarbeitung und Einbindung in die Statistik werden dann meist von dem Smartphone übernommen. Um die Daten ohne Kabel und im Hintergrund, also ohne aktives Einschreiten des Benutzers, übertragen zu können, wird oft auf die Funkverbindung Bluetooth zurückgegriffen. Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag ist das Streamen von Musik. Diese kann beispielsweise von einem Gerät an einen gekoppelten Lautsprecher oder einen kabellosen Kopfhörer in Echtzeit übertragen und abgespielt werden.

Bluetooth: Woher die Funkverbindung ihren Namen hat

Die Bluetooth SIG, eine globale Gemeinschaft von mehr als 36.000 Unternehmen, widmet sich der Weiterentwicklung und Vereinheitlichung von vernetzten Geräten. Der Vorstand setzt sich aus Vertretern führender Mitgliedsunternehmen zusammen:

Microsoft

Intel

Toshiba

Telink

Nokia

Google

Ericsson

Motorola

Apple

Laut der Bluetooth SIG wurde die Funkverbindung benannt nach König Harald „Blauzahn“ Gormsson. König Harald Gormsson war dafür bekannt, dass er im Jahr 958 die beiden Länder Dänemark und Norwegen vereinigte. So wie es der König mit den Ländern tat, soll Bluetooth Geräte verbinden. Außerdem soll König Gormsson einen dunkelblau gefärbten, toten Zahn gehabt haben. Dieser verfärbte Zahn brachte ihm den Spitznamen „Blauzahn“ – „Bluetooth“ ein. Das heutige Bluetooth-Zeichen setzt sich aus den Initialen des Königs in alten Runen zusammen.

Ab wann ist Auracast verfügbar?

Die Bluetooth Special Interest Group geht davon aus, dass die ersten Produkte mit der neuen Technologie bald auf den Markt kommen. Spätestens zur Weihnachtszeit und mit Annäherung an das Jahresende rechnet die Gruppe mit einem Anstieg der Produktverfügbarkeit. Smartphones und Co., die mit Bluetooth 5.2 ausgestattet sind und LE-Audio (Low Energy Audio) unterstützen, sind für die Nutzung von Auracast Broadcast Audio gerüstet.

Kann Auracast Broadcast Audio per Update nachgerüstet werden?

Laut Bluetooth SIG wird es bei einigen Geräten möglich sein, die Funktion per Softwareupdate nachzurüsten. Dies hänge von den Bluetooth-Fähigkeiten des Geräts und den Produktstrategien der Hersteller ab. Das bedeutet: Sind Smartphones bereits mit der notwendigen Bluetooth Hard- und Software ausgestattet, wäre eine Aufrüstung technisch möglich. Bei bestimmten Produkten wird eine Hardware-Nachrüstung oder ein Neukauf notwendig sein. Die Gruppe nannte Fernsehgeräte als Beispiel. Die Bluetooth Special Interest Group geht aber davon aus, dass es Plug-and-Play-Module geben wird, mit denen ein externer Auracast-Sender nachgerüstet werden kann.

Wie viele Empfänger können sich mit einem Auracast-Sender verbinden?

Im Vergleich zu bisherigen Bluetooth-Verbindungen, die nur zwischen zwei Geräten bestehen konnten, erlaubt Auracast innerhalb des Senderadius eine unbegrenzte Anzahl an Empfängern.

Wie funktioniert Auracast Broadcast Audio?

Die neue Bluetooth-Funktion ist mit einem Radio vergleichbar. Ähnlich wie ein Sendemast für Radiowellen sendet ein Auracast-Sender, zum Beispiel ein Smartphone oder Fernseher, ein einziges Signal innerhalb eines Radius aus. Die Radios, also die Empfänger-Geräte wie zum Beispiel Kopfhörer und Hörgeräte, können dann dieses Signal empfangen. Durch dieses Prinzip ist es möglich, eine unbegrenzte Anzahl an Empfänger zu koppeln. Die Qualität der Übertragung ist von der Anzahl der Empfänger unabhängig.

Anwendungsbeispiele für Auracast Broadcast Audio

Mit Auracast Broadcast Audio soll nicht nur das Senden von Musik an mehrere Empfänger gleichzeitig möglich sein. Der neue Standard soll auch genutzt werden können, um zum Beispiel Durchsagen an Flughäfen oder anderen öffentlichen Orten direkt auf mehrere Kopfhörer zu übertragen. Auch stummgeschaltete Fernsehgeräte, beispielsweise in Fitnessstudios, können so von mehreren Personen gleichzeitig per Bluetooth-Kopfhörer genutzt und der Ton gestreamt werden.

Die Bluetooth SIG ist davon überzeugt, dass Auracast Broadcast Audio außerdem Menschen helfen wird, die auf Hörgeräte angewiesen sind. So sollen neue Generationen von Hörgeräten von der verbesserten Konnektivität, Qualität und den niedrigeren Kosten profitieren.

Auf Konferenzen und in Kinos könnte Auracast Broadcast Audio genutzt werden, um den Ton des Sprechers oder eines Films direkt auf Hörassistenzsysteme zu übertragen.

