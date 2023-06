Brandbrief Aufschrei der Wirtschaft - Die Angst vor dem KI-Gesetz

Brüssel steht kurz vor der Verabschiedung eines KI-Gesetzes. Führende Wirtschaftsvertreter sehen darin eine Gefahr – und drängen darauf, zwei Punkte zu ändern.

Den KI-Brandbrief haben unter anderem unterzeichnet: Bertelsmann-Gesellschafterin Brigitte Mohn, Jeanette zu Fürstenberg (La Famiglia, Mitorganisatorin), Pensio-CEO Hanno Renner, United-Internet-Chef Ralph Dommermuth, Eon-CEO Leonhard Birnbaum, Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche, Susanne Wiegand (CEO der Renk-Gruppe), René Obermann (Vorsitzender des Board of Directors der Airbus SE), Martin Herrenknecht, Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen Tunnelbaumaschinenherstellers (v.l.) (Foto: Dpa, Reuters, AP, Imago, Bloomberg, PR) Prominente Unterstützerinnen und Unterstützer

Brüssel, Düsseldorf Es ist ein wohl beispielloser Appell: Mehr als Hundert führende Köpfe der europäischen Wirtschaft fordern Änderungen am geplanten AI Act der Europäischen Union (EU). „Als engagierte Akteure des europäischen Wirtschaftssektors möchten wir unsere ernsten Bedenken hinsichtlich des vorgeschlagenen EU-Gesetzes zur Künstlichen Intelligenz (KI) zum Ausdruck bringen“, schreiben sie in einem offenen Brief, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.



Zu den weit über hundert Unterzeichnern zählen Chefs und Aufseher von Dax-Konzernen, Familienunternehmer und Gründer aus verschiedenen Branchen. Angeschlossen haben sich etwa Telekom-Chef Timotheus Höttges, Siemens-Energy-Chef Christian Bruch, Covestro-Lenker Markus Steilemann, Bertelsmann-Gesellschafterin Brigitte Mohn und Celonis-Chef Bastian Nominacher.



„Unserer Einschätzung nach würde der Gesetzesentwurf die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas gefährden, ohne dass den Herausforderungen wirksam begegnet wird, die sich uns jetzt und in Zukunft stellen“, warnen sie.