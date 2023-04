 Bundeskartellamt: Jetzt auch Apple unter verschärfter Wettbewerbsaufsicht

Der Konzern will gegen die Entscheidung des Bundeskartellamts Berufung einlegen.

Düsseldorf Apple steht mit seinem App Store in Deutschland ab sofort unter verschärfter Aufsicht des Bundeskartellamts: Die Behörde stuft den Elektronikhersteller als Unternehmen mit einer „überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb“ ein, wie sie am Donnerstag mitteilte. Damit kann das Kartellamt nun wettbewerbsgefährdende Praktiken auch präventiv untersagen. Kartellamtspräsident Andreas Mundt erklärte, die „wirtschaftliche Machtposition“ eröffne Apple „vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume“.

Der Elektronikhersteller will gegen den Beschluss vorgehen und erklärte, die Behörde stelle „den harten Wettbewerb“ in Deutschland falsch dar. Der Konzern aus Cupertino ist nach Google-Mutterkonzern Alphabet, Facebook-Mutterkonzern Meta und Amazon der vierte große US-Tech-Konzern, der unter der Beobachtung des Kartellamts steht. Bei Microsoft läuft noch eine entsprechende Prüfung.

Doch warum eröffnen die Kartellrechtler so viele neue Verfahren – und was genau untersuchen sie dabei, wie nun in Apples App Store? Mit welchen Konsequenzen muss Apple rechnen? Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum eröffnet das Kartellamt so viele neue Verfahren gegen Tech-Unternehmen?

Seit Anfang 2021 gilt eine Novelle des Wettbewerbsrechts, die dem Bundeskartellamt die Überwachung großer Digitalkonzerne mit „Gatekeeper-Funktion“ erleichtert. Die Annahme: Wenn ein Unternehmen eine Plattform – wie einen App Store – anbietet, hat es womöglich eine schwer angreifbare Machtposition inne.

Zumal die Dynamiken in der Digitalwirtschaft die Konzentration noch fördern. So gibt es bei sozialen Medien wie Facebook und Instagram Netzwerkeffekte – je größer die Reichweite einer App, desto attraktiver wird sie. Außerdem können Plattformbetreiber das Verhalten der Nutzer auswerten, um ihre eigenen Produkte zielgerichtet weiterzuentwickeln.

Das Gesetz, entstanden unter dem ehemaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), sieht ein zweistufiges Verfahren vor. Zunächst analysiert das Kartellamt die Bedeutung eines Konzerns für den Wettbewerb. Sollte diese wie im Fall von Apple besonders groß sein, kann die Behörde bestimmte Verhaltensweisen vorbeugend untersagen.

Apple ist nicht Marktführer – warum die Untersuchung?

Apple ist bekannt für Hardware wie die iPhone-Smartphones und iPad-Tablets, die Apple Watch und Mac-Computer und -Laptops. Ausgehend von diesen Produkten habe der Konzern ein Ökosystem mit einer Vielzahl weiterer Produkte und Dienste aufgebaut, argumentiert das Bundeskartellamt. Dadurch gebe es einen „Schwerpunkt im Bereich digitaler Geschäftsmodelle“.

Dass Apple nur einer von vielen Hardwareanbietern ist und etwa bei Smartphones zuletzt 24 Prozent Marktanteil hatte, lässt die Kartellbehörde nicht als Argument gelten. Für Kunden gebe es erhebliche Hürden, zu einem anderen Anbieter zu wechseln – durch die Bündelung von Hardware und Diensten gebe es ausgeprägte Lock-in-Effekte. Daher mangele es an Wettbewerbsdruck.

Anders gesagt: Wer einmal Apple nutzt, bleibt meist dabei.

In diesem selbst erschaffenen Ökosystem hat Apple nach Ansicht des Kartellamts eine Schlüsselposition, und zwar über alle Wertschöpfungsstufen hinweg. Und damit – so die Argumentation der Behörde – kann der Konzern den Wettbewerb auf verschiedenen Märkten maßgeblich beeinflussen.

Wo ist Apples Macht besonders groß?

Das Kartellamt nennt mehrere Beispiele für die große Macht von Apple. Der Konzern habe weitreichende Macht über den Zugang „zu einer Vielzahl von Beschaffungs- und Absatzmärkten“. Das gelte für App-Entwickler, die ihre Anwendungen über den App Store vermarkten, ebenso wie für die Werbewirtschaft, deren Datenerhebung auf den Geräten mit dem Apfel-Logo eingeschränkt ist.

Gegen dieses Geschäftsgebaren regt sich einiger Widerstand. So hat Spotify bei der Europäischen Union (EU) eine Wettbewerbsbeschwerde eingereicht. Apple sei einerseits ein Konkurrent im Musikstreaming, betreibe aber andererseits den App Store und gebe somit die Regeln vor – inklusive der 30-prozentigen Gebühr auf Zahlungen, argumentiert das schwedische Unternehmen.

Was kann das Bundeskartellamt tun?

Die Gesetzesnovelle gibt dem Bundeskartellamt neue Möglichkeiten, gegen Big Tech aktiv zu werden. Eine womöglich wichtige und weitreichende Maßnahme: Die Behörde kann Plattformbetreibern verbieten, eigene Produkte privilegiert anzubieten. Zudem ist eine verschärfte Fusionskontrolle vorgesehen.

