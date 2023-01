 Bundeswehr: Künstliche Intelligenz „Ghostplay“ bietet enormes Potenzial

Das Start-up 21 Strategies hat eine KI für das Militär entwickelt, die Angriffs- und Verteidigungstaktiken selbst erlernt. Jetzt steigt der Rüstungskonzern Hensoldt ein.

Das deutsche Militär ist bisher nicht gut aufgestellt, um Drohnenangriffe zu verteidigen. (Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp) Flakpanzer Gepard

Düsseldorf Mit der Künstlichen Intelligenz von 21 Strategies lässt sich Kriegsführung am Computer trainieren. Zusammen mit Partnern aus Forschung und Industrie hat das Start-up aus Oberbayern „Ghostplay“ entwickelt. Dabei eignen sich simulierte Waffensysteme selbst Taktiken an, um sich zu verteidigen oder anzugreifen. Jetzt steigt der Rüstungskonzern und Entwicklungspartner Hensoldt bei der Firma ein.

Ghostplay habe das Potenzial, eine „Fähigkeitslücke“ in der Bundeswehr zu schließen, sagt Gary Schaal. Der Politikwissenschaftler leitet das Forschungsprojekt an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg (HSU). Er weiß: Mit den verfügbaren Mitteln der elektronischen Kampfführung und Raketenabwehrsysteme ist das deutsche Militär bisher nicht gut aufgestellt, um Drohnenangriffe zu verteidigen.

„Ziel war es herauszufinden, wie man Drohnenschwärme unter Nutzung von Künstlicher Intelligenz möglichst gut abwehren kann“, sagt Schaal. Mit Ghostplay gebe es nun eine Art digitalen Zwilling, um diese und andere Fähigkeiten zu erproben.