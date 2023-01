CES 2023 Sony, Samsung, BMW: Tech-Konzerne und Fahrzeughersteller kämpfen um das Auto der Zukunft

Las Vegas Die Bühne im Messezentrum in Las Vegas ist abgedunkelt. Dann flackern plötzlich zwei Scheinwerfer auf. Wenig später rollt hier auf der Technologie-Leitmesse CES ein Gefährt auf das Publikum zu. Afeela nennt Sony den Prototyp, mit dem der japanische Tech-Konzern in die Automobilbranche einsteigen will.

„Das ist nur der Anfang“, kündigte Yasuhide Mizuno am Mittwoch an. Er leitet das Gemeinschaftsunternehmen von Sony zusammen mit dem Autobauer Honda. Gemeinsam wollen die Unternehmen ein selbstfahrendes Elektroauto entwickeln. Im ersten Halbjahr 2025 sollen Vorbestellungen möglich sein und die ersten Wagen im Frühjahr 2026 ausgeliefert werden.

Für das ambitionierte Projekt haben sich Sony und Honda weitere Partner gesichert. Der Chipkonzern Qualcomm steuert die Halbleiter für die Fahrzeuge bei. „Wir freuen uns, bei dem Projekt mithelfen zu dürfen“, sagte Qualcomm-CEO Cristiano Amon. Der Spieleentwickler Epic, der Titel wie Fortnite herausgebracht hat, soll für das Unterhaltungsangebot während der Fahrt sorgen.

Samsung, Sony und BMW kämpfen bei Tech-Messe CES um das Auto der Zukunft

Die Kooperation zwischen dem japanischen Technologiegiganten und dem Autohersteller ist ein Signal. Die Messe CES zeigt: Die Tech-Konzerne drängen mit Macht in den Automobilsektor.

Aber gleichzeitig zeigt das vorgestellte Sony-Auto auch, dass es ohne Partnerschaften nicht geht. „Sony hat sich bewusst einen Partner aus der Autobranche an Bord geholt. Honda hat das Servicenetzwerk und die Markterfahrung, die Sony fehlt“, sagt Stephan Durach, Entwicklungschef User Interface und User Experience der „Neuen Klasse“, der kommenden Fahrzeuggeneration von BMW.

„Neue Automarken wachsen derzeit wie Pilze aus dem Boden“

„Die Tech-Giganten haben den Automobilbereich in den Fokus genommen. Aber ihre vollmundigen Versprechen haben sich nicht realisiert“, sagt er. So hätten die Tech-Konzerne sich lange lustig gemacht über den „Software-Zoo“ der Autohersteller. „Inzwischen haben sie erkannt, wie komplex das Produkt Auto eigentlich ist.“

Mit großem Hype gestartete neue Angebote wie Google Automotive Services hätten den Markt nicht überrollt, so Durach, sondern seien heute eine Lösung unter vielen. Das Apple Car aus Cupertino lasse weiter auf sich warten. Und selbst Tesla, das konsequent eigene Architekturen und schlanke Software-Lösungen aufgebaut habe, stoße an Grenzen.

„Macht es Sinn, alle Software im Haus zu entwickeln? Oder alles an Partner abzugeben? Ich glaube nicht“, sagt Durach. „Wichtig ist eine gute Mischung. Und, die Kundenschnittstelle nicht zu verlieren.“ Beispiel BMW: Die Münchener integrieren künftig den App-Store von Faurecia. Aber: „Das Nutzerinterface entwickeln wir selbst“, sagt Durach. „Das Auto muss immer nach BMW aussehen.“

Klar ist laut Durach, dass der Markt 2023 vor großen Veränderungen steht: „Neue Automarken wachsen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Doch der Wettbewerb bleibt hart.“ Eine Automarke von Grund auf aufzubauen, könnten sich nur Tech-Player mit sehr tiefen Taschen leisten. Und selbst dann drohe oft Ernüchterung: „Die Rendite im Autogeschäft ist längst nicht so einfach zu erwirtschaften, wie sich das einige im Silicon Valley vorstellen.“

Mittelfristig bleibt das autonome Fahren eine Chance

Ein wichtiges Zukunftsthema ist das autonome Fahren. 2022 war ein Jahr des Umbruchs. Mit der Schließung von Argo AI durch Ford und VW wurde ein wichtiger Spieler beerdigt. Ford will seine Entwicklungsanstrengungen in dieser Dekade auf Fahrerassistenzsysteme (Level 2 und Level 3 genannt) konzentrieren, nicht auf vollautonome Autos (Level 4).

Bei vielen großen Autoherstellern herrscht Ernüchterung über das Tempo der Entwicklung. Abschreiben möchte das Thema auf der CES aber kein Spieler. „Die Entwicklungen verschlingen viel Geld, die zum Beispiel Ford lieber in den Umbau zur E-Mobilität investieren will“, erklärt Guidehouse-Chefanalyst Sam Abuelsamid. „Aber die Technologie bietet für den, der sie meistert, ein großes Umsatzpotenzial.“

So geht etwa die Beratung McKinsey davon aus, dass die Weiterentwicklung von fortgeschrittenen Fahrassistenzsystemen bis hin zum autonomen Fahren künftig „eine bedeutende Umsatzquelle für die Automobilindustrie“ darstellt. Der Markt werde jährlich mit 15 bis 20 Prozent wachsen und von heute rund 50 Milliarden Dollar auf 300 bis 400 Milliarden Dollar 2035 wachsen. „Der größte Teil des Umsatzes entfällt auf Level-4-Funktionen, also das fahrerlose Fahren unter bestimmten Bedingungen“, so McKinsey.

Unter den deutschen Herstellern ist Mercedes-Benz besonders weit. Schon in den kommenden Wochen rechnen die Stuttgarter im ersten US-Bundestaat mit der Zulassung ihres Autopiloten auf Level 3, der in der S-Klasse Fahrern auf dem Highway ermöglicht, während der Fahrt legal Videos zu schauen oder E-Mails zu bearbeiten. Mercedes wäre damit der erste Anbieter, der eine US-Zulassung erhält.

Schon in den kommenden Wochen rechnen die Stuttgarter im ersten US-Bundestaat mit der Zulassung ihres Autopiloten auf Level 3. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Mercedes-Elektroauto in Las Vegas

„Das autonome Fahren kommt“, sagt Bosch-Nordamerikachef Mike Mansuetti. „Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahrzehnt auf der Fahrerassistenz und auf Komfort- und Sicherheitsverbesserungen, für die die Kunden auch bezahlen wollen.“

Auch ZF aus Friedrichshafen und der US-Anbieter Beep stellen die neue Generation ihres Shuttlebusses vor. Die elektrischen Kleinbusse sollen künftig vor allem im Nahverkehr und in abgegrenzten Gebieten, etwa in Nationalparks, zum Einsatz kommen. Beep setzt bisher auf Fahrzeuge von Benteler. Künftig wolle man auch auf die ZF-Busse setzen, erklärt Beep-Chef Joe Moye.

Die Shuttles bieten Platz für bis zu 22 Personen und fahren zunächst mit 40, später mit 80 Stundenkilometern. Ausgestattet sind die Busse mit modernster Sensortechnik, bestehend aus Lidar-, Radar-, Kamera- und Geräuscherkennungssystemen. Der „Virtual Driver“ – die autonome Fahrsoftware von ZF – verarbeitet die Informationen.

Ausgestattet sind die Busse mit modernster Sensortechnik, bestehend aus Lidar-, Radar-, Kamera- und Geräuscherkennungssystemen. (Foto: ZF) Autonomes Shuttle von ZF

Der neue Kleinbus ergänzt das bereits etablierte autonome Shuttle von ZF, das vor allem auf abgetrennten Fahrspuren zum Einsatz kommt. „Das neue Modell wird vor allem im urbanen Umfeld und im Mischverkehr eingesetzt“, erklärt Torsten Gollewski, Leiter autonomes Fahren bei ZF.

Ringen um die Hoheit über die Bildschirme im Auto

Er liebe Autos, aber die Erfahrung während langer Autofahrten sei ernüchternd, sagte Gene Cho. Der Manager aus der Autosparte des koreanischen Technologieherstellers LG präsentierte mit „Cockpit Computer“ ein neues System, mit dem sich aus dem Auto prüfen lässt, ob der Ofen zu Hause noch eingeschaltet ist, oder mit dem sich ein Notruf absetzen lässt.

Das sollen aber nur die ersten Funktionen sein. „Wir werden das System deutlich erweitern“, kündigte Cho an.

Der „Cockpit Computer“ soll viele weitere Funktionen erhalten. (Foto: AP) LG-Manager Gene Cho auf der CES

Samsung war mit seinem kurz danach vorgestellten System „Harman Ready Care“ schon einen Schritt weiter. „Wir werten etliche unterschiedliche Datenquellen aus“, sagte Manager Marcus Futterlieb. So könne das System nicht nur Daten aus dem Fahrzeug analysieren, sondern auch mit anderen Geräten kombinieren.

Als Beispiel nannte Futterlieb ein Szenario, in dem nicht nur per Kamera im Auto, sondern auch über eine verbundene Smartwatch gemessen wird, ob der Fahrer am Steuer müde wird und dann gezielt gewarnt werden kann.

Das Ziel ist es, die Kontrolle über die Bildschirme im Auto zu übernehmen. Das wollen auch Apple mit Carplay und Google mit Android Auto. Die Fahrzeughersteller wie Volkswagen, Daimler oder BMW antworten mit verbesserten eigenen Systemen.

Aber der Wettkampf intensiviert sich. In den USA fordern schon heute viele Käufer eine Unterstützung für die Systeme von Apple und Google beim Autokauf ein, weil sie ohne Probleme ihre Smartphones mit ihren Wagen verbinden wollen.

Ein Grund, warum viele Kunden das System von Google den Onboard-Computern der Autohersteller vorziehen, ist die hohe Qualität des Kartendienstes Google Maps. Diesen Rückstand wollen die deutschen Autobauer aufholen. 2015 kauften sie Nokia den Kartendienst Here ab.

Here kündigte auf der CES die neue Technik UniMap an, mit der es künftig möglich sein soll, dass Karten in wenigen Stunden bis zu Minuten aktualisiert werden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dafür sollen Bilder von Fahrzeugkameras, Radarsensoren und auch Luftaufnahmen ausgewertet werden.

E-Mobilität macht das Rennen

Erledigt ist auf der CES die Frage nach der Antriebsart der Zukunft – diese ist vollelektrisch. Hybridautos spielen keine Rolle mehr. So stellt Volkswagen in einem eigenen Pavillon etwa seinen neuen ID.7 vor, den vollelektrischen Nachfolger des Passats. Noch ist er großflächig mit Folie beklebt, erst im Frühjahr soll das finale Design präsentiert werden. Aber das Auto erscheint gefällig gestaltet.

Einen Startpreis will VW-Markenchef Thomas Schäfer nicht nennen, betont im Gespräch aber die große Reichweite. „Mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern ist der ID.7 ideal etwa für Geschäftsreisende oder Familien.“ Der Verkauf des in Emden und China produzierten Fahrzeugs soll in der Volksrepublik im Sommer starten, in Europa im Herbst, in den USA Anfang 2024.

Erst im Frühjahr will Volkswagen das finale Design präsentieren. (Foto: Reuters) Getarnter ID.7 in Las Vegas

Zudem bereite man den Bau kleiner Elektrofahrzeuge in Spanien vor, so Schäfer. Die Namen stehen noch nicht fest, möglich ist unter anderem die Bezeichnung ID.2. Der Klassiker Golf wiederum solle nicht auslaufen. „Wie es mit unserem VW Golf weitergeht, müssen wir erst nach 2025 entscheiden. Klar ist: Wir werden diese Ikone in die elektrische Welt überführen – spätestens Anfang der 2030er-Jahre“, erklärt Schäfer.

Einen Weg zurück gebe es nicht: „Die Zukunft ist elektrisch.“ Und das verschobene Zukunftsauto Trinity? „Die Entwicklung von Trinity wird weiter vorangetrieben.“ Um 2028 könnte der vollelektrische VW-Hoffnungsträger dann erscheinen. Die Luxusstrategie der Konkurrenten von Mercedes-Benz und BMW ist laut Schäfer für VW eine Chance: „Das spielt uns in die Karten. Volkswagen bleibt die Marke mit einem breiten Produktangebot für jeden Geldbeutel.“

Die Bedeutung der CES für die Autobranche sei in diesem Jahr weiter gewachsen. „Es ist wichtig für uns, hier zu sein. Die CES ist als Tech-Messe die Leitmesse der Zukunft.“

