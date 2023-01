Mit einer radikalen Idee wollte der Milliardär das Stauproblem in Großstädten lösen. Nun verärgert seine Boring Company immer mehr Städte. Eine Mitfahrt zeigt die Grenzen der Technik.

So stellte sich Elon Musk das vor: ein Demonstrationstunnel in Los Angeles 2018. Die Realität sieht anders aus. (Foto: shutterstock editorial) Boring Company

Las Vegas Steve ist begeistert. „Es gibt nichts Besseres als dieses Verkehrsmittel“, sagt der Fahrer der Loop-Strecke in Las Vegas. Er ist einer von mehreren Dutzend Chauffeuren, mit denen Besucher der Technologie-Leitmesse CES unterhalb des Geländes eine weitere Zukunftsvision von Elon Musk erleben können: Tunnel, in denen Autos dem Stau entfliehen und Passagiere in Windeseile durch die Stadt befördern.

Durch die Stadt, das heißt in Las Vegas: über 2,5 Kilometer hinweg. Drei Stationen weist die zwölf Meter tiefe Strecke unterhalb des Kongresszentrums auf. Es ist die erste öffentliche Strecke der Ende 2016 gegründeten Boring Company. Befahren wird sie mit den Tesla-Modellen X und Y, die an den beiden Endstationen nach oben kommen.

