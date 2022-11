Chaos beim Kurznachrichtendienst Twitter pausiert Elon Musks neues Acht-Dollar-Abo nach massivem Missbrauch

San Francisco Elon Musks Änderungen bei Twitter vor zwei Wochen haben die Plattform in ein Chaos gestürzt. Musk hatte einen Abo-Dienst für 7,99 Dollar eingeführt, bei dem jeder zahlende User eine Authentifizierung mit Twitter-Häkchen erhielt. Fake-Accounts nutzten das aus, um mehreren Großkonzernen öffentlich zu schaden.

Twitter pausierte daraufhin den Abo-Dienst Twitter Blue. In den USA war es am Wochenende nicht mehr möglich, das Abonnement abzuschließen.

Zuvor hatten ein authentifizierter Account mit dem Namen des US-Pharmakonzerns Eli Lilly die Botschaft verbreitet: „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Insulin jetzt kostenlos ist.“ Das Unternehmen dementierte die Ankündigung zwar, aber die Falschbotschaft war über Stunden auf Twitter zugänglich.

Der Aktienkurs von Eli Lilly brach am Freitag um mehr als vier Prozent ein. Rechnerisch verlor der Konzern mehr als 13 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung.

Auch die Aktien der Insulin-Produzenten Novo Nordisk (minus 3,5 Prozent) und Sanofi (minus 3,4 Prozent) brachen am Freitag ein.

Ein verifizierter Account unter dem Namen des Rüstungskonzerns Lockheed Martin verbreitete die Falschnachricht, das Unternehmen stoppe alle Lieferungen an Saudi-Arabien, Israel und die USA „bis zu einer weiteren Untersuchung der dortigen Menschenrechtsverletzungen“. Auch Lockheed Martin dementierte die Falschnachricht, der Aktienkurs der Firma brach am Freitag jedoch um mehr als fünf Prozent ein.

Der Missbrauch war möglich, weil Musk das Abonnement bei Twitter von Anfang an so konstruiert hatte, dass eine Geldzahlung ausreicht, um einen authentifizierten Account zu erhalten. Welchen Namen sich ein authentifizierter Nutzer gibt, wurde nicht geprüft. Zuvor hatte Twitter jeden Account einer Prüfung unterzogen, bevor das Verifizierungszeichen vergeben wurde. Zudem war das Zeichen vor dem Verkauf der Plattform an Elon Musk kostenlos.

Seitdem kursierten sehr viele Fake-Accounts mit dem Verifizierungsabzeichen. Ein falscher BP-Account mit dem Firmenlogo twitterte: „Nur weil wir den Planeten getötet haben, heißt das nicht, dass wir ihn nicht vermissen können.“

Ein gefälschter Twitter-Account mit dem Logo von Chiquita Food schrieb: „Wir entschuldigen uns bei allen, die eine irreführende Nachricht von einem gefälschten Chiquita-Account erhalten haben. Wir haben seit 1954 keine Regierung mehr gestürzt“.

Ein gefälschter Tesla-Account pöbelte gegen Elon Musk. Gefälschte Accounts des früheren US-Präsidenten George W. Bush und des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair scherzten über den Irakkrieg. Und auch ein Account mit dem Namen „Jesus“ erhielt das Twitter-Verifizierungsabzeichen.

Neuer Twitter-Abo-Dienst hat 140.000 Kunden

Der von Elon Musk eingeführte Abo-Dienst soll laut Recherchen der „New York Times“ am Donnerstag 140.000 Kunden gezählt haben. Twitter hatte zuvor bereits einen Abo-Dienst, der jedoch keine automatische Verifizierung enthielt. Dieser Dienst war in das neue Abo von Elon Musk aufgegangen. Laut Branchenschätzungen hatte der alte Abo-Dienst von Twitter bereits mehr als 100.000 zahlende Kunden. Insgesamt zählte Twitter laut den jüngsten Quartalszahlen Ende Juli 238 Millionen monatlich aktive Nutzer.

Etliche Unternehmen hatten bereits aus Sorge um Rufschädigung Werbung auf Twitter pausiert. In einem Memo, aus dem das Portal „The Verge“ zitierte, warnte die Werbefirma Omnicom, die Firmen wie Apple, Pepsico oder McDonald's vertritt, vor Rufschädigung durch Twitter und riet ihren Klienten, ihre Aktivitäten auf der Plattform zu pausieren.

Musk hatte die Beschäftigten vor einer schwierigen ökonomischen Lage gewarnt. In einer E-Mail an die Belegschaft hatte er das Ziel ausgegeben, künftig mindestens 50 Prozent der Umsätze aus Abo-Einnahmen generieren zu wollen. Bislang steuert Werbung rund 90 Prozent der Umsätze bei Twitter bei.

Der Druck bei Twitter ist groß, neue Einnahmequellen zu erschließen. Während acht der vergangenen zehn Jahre hatte die Plattform einen Verlust gemacht. Elon Musk hatte einen Kredit in Höhe von 13 Milliarden Dollar aufgenommen. Alleine die Kosten für die Bedienung der Schulden soll sich auf eine Milliarde Dollar belaufen. Twitter hatte im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von rund 5,1 Milliarden Dollar einen Verlust von rund 500 Millionen Dollar gemacht.

Innerhalb des Unternehmens herrscht große Unruhe. Musk hatte nach der Übernahme jeden zweiten Twitter-Mitarbeiter entlassen. Zuletzt verließen zudem wichtige Führungskräfte das Unternehmen.

