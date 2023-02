 Chatbot aus China: Baidu kündigt Konkurrenz für ChatGPT und Bard an

Der chinesische Tech-Konzern kündigt einen intelligenten Chatbot an. Damit will Baidu beim Thema KI mit den US-Konkurrenten Google und Microsoft mithalten.

Der 2000 gegründete Suchmaschinenbetreiber bezeichnet sich inzwischen als führenden Anbieter Künstlicher Intelligenz mit starkem Internetgeschäft. (Foto: REUTERS) Baidu-Zentrale in Peking

Peking Chinas größter Suchmaschinenbetreiber Baidu führt im März einen intelligenten Chatbot-Dienst namens „Ernie Bot“ ein. Das kündigte der Konzern am Dienstag an. Das ChatGPT-ähnliche Angebot soll in die Hauptsuchdienste eingebettet werden. Derzeit werde das Projekt, das auf Chinesisch Wenxin Yiyan heißt, noch intern getestet.

Baidu will die Einführung beschleunigen, um mit den US-Suchmaschinenanbietern Google und Microsoft mitzuhalten, teilte das Unternehmen mit. An der Hongkonger Börse stiegen die Baidu-Aktien nach der Ankündigung zeitweise um mehr als 17 Prozent.

Tech-Konzerne weltweit setzen große Hoffnungen in diese Form der Künstlichen Intelligenz (KI). So will Microsoft in den kommenden Jahren rund zehn Milliarden Dollar in das Start-up Open AI investieren. Dessen Chatprogramm ChatGPT hat in den vergangenen Wochen einen regelrechten Hype ausgelöst. Google kündigte am Montagabend an, seinen Chatbot „Bard“ in den kommenden Wochen öffentlich zugänglich zu machen.

Konkurrenz für ChatGPT und Bard: Chatbot von Baidu startet im März