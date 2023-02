Chatbot ChatGPT bekommt Bezahlversion für 20 Dollar im Monat

Das Start-up OpenAI will den Erfolg seines Chatbots zu Geld machen und kündigt eine Bezahlversion an. Microsoft könnte den Nachfolgedienst GPT-4 bald mit einer Suchmaschine kombinieren.

Der Chatbot kann die menschliche Sprache täuschend echt nachahmen. (Foto: dpa) ChatGPT

San Francisco Der Text-Generator ChatGPT bekommt eine kostenpflichtige Premium-Version. Nachdem die kostenlose Version immer wieder aufgrund von Überlastung nicht verfügbar war, sollen Bezahlkunden für 20 Dollar im Monat einen garantierten Zugang bekommen, kündigte das Start-up OpenAI aus San Francisco in der Nacht auf Donnerstag an.

Die Premiumversion unter dem Namen ChatGPT Plus soll zudem schnelle Reaktionszeiten liefern. Darüber hinaus sollen dort neue Funktionen früher als in der Basisvariante verfügbar sein. Der Dienst soll zunächst in den USA verfügbar sein, aber künftig auch auf andere Länder ausgeweitet werden.

Der kostenlose Basiszugang werde fortgeführt, kündigte OpenAI an. Man liebe die Nutzer der kostenlosen Version – daher werde weiterhin ein kostenfreier Zugang zu dem Text-Generator angeboten werden, hieß es in der Mittelung des Unternehmens.