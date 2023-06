 ChatGPT-Alternative: Meta stellt Künstliche Intelligenz vor

Der Facebook-Konzern verspricht für sein neues KI-Modell revolutionäre Ergebnisse – die ihn im Rennen mit Microsoft und Google endlich nach vorn bringen sollen.

Der Facebook-Konzern Meta setzt bei dem Trend-Thema auf einen Ansatz, der stärker dem menschlichen Lernen nachempfunden ist. (Foto: Moment/Getty Images) Künstliche Intelligenz

Paris, San Francisco, Düsseldorf Monatelang hatte Meta den Konkurrenten Google, Microsoft und Amazon im Wettrennen um Künstliche Intelligenz (KI) die Show überlassen. Am Dienstag ging der Konzern endlich in die Offensive – und direkt mit markigen Worten. Die Journalisten, die der Konzern am Dienstag in Paris zusammengerufen hatte, sollten schlichtweg alles vergessen, was sie in den vergangenen Wochen über KI gelernt hätten, sagte Yann LeCun, der KI-Chef von Meta.

Die selbstbewusste Ankündigung beruht auf einer neuartigen KI. Auf einer Fachkonferenz stellte der Franzose das Sprachmodell „Image Joint Embedding Predictive Architecture“, kurz I-JEPA, vor. Das ist stärker dem menschlichen Lernen nachempfunden und soll weniger Fehler machen und schneller zu trainieren sein als die bisher verwendeten Technologien hinter bekannten Produkten wie dem Textroboter ChatGPT.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen