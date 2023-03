 ChatGPT, Bing, Bard: Wie Microsoft und Google das Internet revolutionieren

Im Silicon Valley ist ein Hype um Künstliche Intelligenz entstanden. Das Handelsblatt hat viele der neuen Anwendungen noch vor dem Marktstart testen dürfen – mit erstaunlichen Ergebnissen.

Redmond Microsoft-Chef Satya Nadella gibt sich an diesem Februartag in der Konzernzentrale in Redmond angriffslustig. „Google ist ein 800 Pfund schwerer Gorilla“, sagt er. Der Konzern dominiere das Geschäft mit der Internetsuche. Aber dank Künstlicher Intelligenz (KI) werde Microsoft Google herausfordern. Er wolle, dass die Welt weiß: Er habe Google „zum Tanzen gebracht“. Dann grinst Nadella.

Meist überschütten die Chefs der größten Technologiekonzerne der Welt einander öffentlich nur mit Lob. Doch Nadella bricht mit dieser Tradition, indem er Google offen attackiert und sich selbst preist. Aber er hat auch einen Grund dafür mitgebracht: eine neue Version der Suchmaschine Bing, die in diesen Tagen weltweit ausgerollt wird. Dank KI soll sie besser als Google sein, jene Suchmaschine, die bisher, je nach Land, zu mehr als 90 Prozent das Suchgeschäft dominiert.

