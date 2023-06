 ChatGPT: Das sind die zehn hilfreichsten Plug-ins 2023

Berlin Damit ChatGPT zum Alltagshelfer werden kann, sind Plug-ins vonnöten. Die kleinen Zusatzprogramme von Drittanbietern sorgen erst dafür, dass der intelligente Sprachassistent in unseren Alltag einzieht – sei es mit Einkaufslisten, Reisevorschlägen, Musik oder Rezeptideen.

Zu Beginn kontrollierte ChatGPT-Entwickler OpenAI das Angebot noch streng per Warteliste. Diese Zeiten sind nun aber vorbei. Aufgrund des großen Hypes um Künstliche Intelligenz (KI) erweitern immer mehr Firmen ihr Angebot um Sprachfunktionen. Es gibt im Moment nur eine Einschränkung: Wer die Plug-ins nutzen will, muss Abonnent der kostenpflichtigen Plus-Version von ChatGPT 4 sein. Aktuell kostet das pro Monat 20 Dollar plus Steuern.

Zudem müssen Nutzer die Zusatzprogramme noch aktivieren – entweder über die Website oder die App von ChatGPT. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung sinnvoller Erweiterungen. Einen recht knapp gehaltenen Überblick liefert auch der Plug-in Store von ChatGPT.

Die Suchmaschine bringt ChatGPT erst in die Jetztzeit. Während das KI-Sprachmodell nur mit Daten bis Ende 2021 trainiert worden ist, kann Wolfram mit aktuellen Informationen zu Aktienkursen oder anderen Echtzeitdaten punkten. Dadurch wird ChatGPT intelligenter und kennt dann auch amtierende Politiker und Eishockey-Weltmeister. Dem Informatiker und Firmengründer Stephen Wolfram zufolge entstehen durch die Kombination der Suchmaschine mit ChatGPT „Superkräfte“.

2. Open Table

Nie mehr in der Schlange auf einen Platz im Restaurant warten – dafür will das Online-Netzwerk für Reservierungen sorgen. Zunächst erst mal über Empfehlungen: So soll Open Table Fragen beantworten nach dem idealen Restaurant für ein Date am Freitagabend oder für eine Überraschungsgeburtstagsparty. Über einen Link kann dann reserviert werden.

3. Getyourguide

Der Berliner Reiseerlebnisanbieter hat seit Kurzem sein eigenes Plug-in auf dem Markt. Es soll Fragen beantworten wie: „Ich fahre nächste Woche nach London. Kannst du mir Aktivitäten nennen, die weniger als 70 Dollar kosten?“ Die Ergebnisse werden einzeln aufgelistet und sind mit Links versehen, damit sie sofort gebucht werden können.

„Wir trainieren jetzt das Modell und machen es immer besser. Das wird die Zukunft unserer Industrie“, sagte Getyourguide-Mitgründer Johannes Reck dem Handelsblatt.

4. Expedia

Das Reiseportal will bei der Reisebuchung mit Empfehlungen und Ideen behilflich sein, zum Beispiel bei der Suche nach geeigneten Zielen für eine Hochzeitsreise. Dabei werden Informationen zu Hotels, Zimmer- und Preiskategorien, Zeitangaben, Preise und Orten verarbeitet. Die Buchung kann dann direkt über die Internetseite erfolgen.

Der Online-Bezahldienstanbieter aus Schweden gehörte im März zu den ersten Unternehmen, die ein ChatGPT-Plug-in anboten. Es soll Nutzern mit persönlichen Ratschlägen beim Einkaufen helfen und bietet neben Produktempfehlungen gleich auch Links zum Erwerb der aufgeführten Waren über die eigene Plattform an. Schon jetzt ist Klarna damit nicht mehr allein. Firmen wie Giftwrap stehen inzwischen auch mit Geschenkideen parat.

Was gibt es heute zum Abendessen? Diese Standardfrage will Instacart beantworten, indem das Mini-Programm Vorschläge für ein mexikanisches Dinner macht und dazu gleich noch die Lebensmittel nach Hause liefert, die sich noch nicht in Kühlschrank und Vorratsschrank befinden. Dabei sollen sich die Empfehlungen auch nach besonderen Vorlieben richten und innerhalb von preislichen Vorgaben bleiben.

7. Milo AI Family

Milo will das Familienleben erleichtern und Eltern als eine Art Co-Pilot dienen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz versucht das Start-up, unterschiedliche To-do-Listen und Termine, aber auch Sprachnachrichten beispielsweise mit Einkaufslisten zusammenzubringen und Nutzer während des Tages an Aufgaben zu erinnern.

8. Yabble

Das Programm will die Marktforschung vereinfachen. Dafür nutzt Yabble ChatGPT, Informationen aus sozialen Medien und weltweite Marktdaten, um Anfragen zu Zielgruppen und Ähnlichem zu beantworten und zu analysieren. Auch Umfragen können erstellt werden.

9. Portfolio Pilot

Wie viel ist das Aktienportfolio wert? Wer sich diese Frage stellt, kann versuchen, sie mithilfe von Portfolio Pilot zu beantworten. Nutzer erhalten eine Bewertung der aktuellen Anlagen sowie einen Ausblick.

10. Web Pilot

Das Programm durchsucht Internetseiten, aber auch PDFs und Daten und erstellt Zusammenfassungen zu Anfragen.

Erstpublikation: 31.05.2023, 13:17 Uhr.